Sommarens roligaste jobb på Circle k
Villunde Söder AB / Butikssäljarjobb / Gotland Visa alla butikssäljarjobb i Gotland
2025-12-30
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Villunde Söder AB i Gotland
Vi söker dej som vill ha ett varierande sommarjobb med massor av olika arbetsuppgifter. Allt från att stå i kassan,plocka varor,göra kebabrullar till att städa hyrbilar och hyra ut släp
Vi kommer ha öppet dygnet runt så arbetstiderna varierar.
Vi som jobbar på macken är ett roligt gäng som söker några extra kollegor för att klara av sommarsäsongen,vi tycker det är viktigare med bra personkemi än en hög med utbildningar då det är viktigt att alla funkar tillsammans då man tillbringar många timmar tillsammans.
och vem är du?
Har du lätt till skratt,älskar att ge bra service och gillar att jobba varierande tider på dygnet så kanske du är den vi söker
anställningen är mellan veckorna 25-32 med intro från mitten av maj
finns även möjlighet att börja tidigare än så och få jobba lite extrapass under våren
krav på körkort då vi har biluthyrning och ett gäng bilar som ska flyttas runt
du ska va tillgänglig för jobb mellan veckorna 25-32,såklart finns det lediga dagar men jobbar man tex på ett annat jobb varannan vecka är det inte optimalt att söka till oss då det inte funkar med schemaläggning
Det förekommer tunga lyft då det packas upp varor samt att vi har paketutlämning så inget jobb för dej med dålig rygg
Vi behöver 4-5 st ca 25-30/timmar i veckan. vill man jobba mer så kommer det bli en del extrapass. helger ingår i alla tjänster.
i din ansökan ska följande saker finnas:
har du körkort?
föredrar du att jobba dag, eller kväll/natt?
2 st referenser med namn,telefonnummer samt vilken relation du har till den personen,tex fd chef,tränare eller bilskollärare?
Vi kommer att göra intervjuer löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: jennka@circlekeurope.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Villunde Söder AB
(org.nr 559421-1673)
stenkumlaväg 2 (visa karta
)
621 46 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
stationschef
jennie karlsson jennka@circlekeurope.com 0498214435 Jobbnummer
9666584