Sommar 2026 - Stödassistent till gruppbostad
Omsorgsgruppen IN AB / Vårdarjobb / Linköping Visa alla vårdarjobb i Linköping
2025-12-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorgsgruppen IN AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Norrköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-23Om företaget
Omsorgsgruppen är ett litet privat företag som funnits sedan 1996. Vi har kontor i Norrköping och Linköping och bedriver verksamhet i hela Östergötland. Omsorgsgruppens värdeord Glädje-Respekt-Omtanke-Helhet genomsyrar hela organisationen och är med oss i det dagliga arbetet med våra brukare. Vi tror starkt på människors lika värde och du som söker hit behöver dela det synsättet.
Vi söker nu cirka 10 sommarvikarier till våra gruppbostäder i Linköping inför sommaren 2026. Tjänsterna är på cirka 75 %, med möjlighet till introduktion före sommaren och eventuell fortsatt anställning.Om tjänsten
Som sommarvikarie arbetar du brukarnära med att stödja de boende i deras vardag, exempelvis:
Dagliga sysslor, personlig omvårdnad och fritidsaktiviteter
Medföljning vid vårdbesök
Delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering
Socialt stöd och motivationsarbete
Arbetet sker utifrån individens behov och syftar till att främja självständighet och delaktighet.
Vi söker dig som:
Har pågående eller avslutad undersköterskeutbildning eller annan likvärdig utbildning
Har erfarenhet av arbete med målgruppen
Är engagerad, ansvarstagande och har ett respektfullt bemötande
Erfarenhet av tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, MI och/eller tecken som stöd är meriterande.
Arbetstid
Verksamheten pågår dygnet runt, vilket innebär arbete dag, kväll och helg. Sovande jour ingår. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobba@omsorgsgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarier 75%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsgruppen In AB
(org.nr 556525-2409), https://www.omsorgsgruppen.se/
Gesällgatan 5 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Arbetsplats
Omsorgsgruppen Linköping Kontakt
Områdeschef Gruppbostad & Daglig verksamhet
Kristin Berglund kristin.berglund@omsorgsgruppen.se Jobbnummer
9662292