Solution Delivery Manager, flera orter möjliga
PostNord har en synlig men samtidigt osynlig dygnet-runt-struktur som är en viktig och hållbar del av samhället. Vi är ödmjuka och stolta över vårt samhällsuppdrag, vår kunskap och genomförandeförmåga. Du som Solution Delivery Manager är en given nyckelperson för att lösa de utmaningar vi står inför. Tillsammans skapar vi en innovationskultur som driver utveckling.
Du, vi och jobbetVi söker nu en Solution Delivery Manager som får en viktig roll i att vara bryggan mellan affär och produktion. I nära samarbete med PostNords säljteam skapar, underhåller och utvecklar du effektiva, hållbara och lönsamma produktionslösningar. När affären är slutförd tar du över det operativa ansvaret, ser till att allt är korrekt dokumenterat och att systemen är uppdaterade.
Du är ett proaktivt stöd i organisationen, hanterar eventuella kundutmaningar och arbetar kontinuerligt för att förbättra logistiklösningarna för bästa möjliga kundupplevelse och affärsnytta, både för kunden och PostNord.Vi ser gärna att placeringsorten är Jönköping eller Malmö, men för rätt kandidat är vi även öppna för andra alternativ såsom Växjö eller Göteborg. Det förekommer resor i jobbet, främst över dagen men med en och annan övernattning.
Vad du kommer att göra
- Du bearbetar och samarbetar med utvalda kunder på operativ, taktisk och strategisk nivå för att säkerställa långsiktig tillväxt och lönsamhet
- Genom din förståelse för kundens affär och vad som skapar värde identifierar du både direkta och underliggande behov
- Du bidrar med insikter inom logistik för B2C, B2B och supply chain
-
Ha direktkontakt med kunden under säljprocessen i produktionsrelaterade frågor för att stötta säljaren
- I samarbete med våra produktionsenheter ansvarar du för kostnadsberäkningar
- Tillsammans med säljaren dokumenterar och implementerar designad produktionslösning i SOP och ser till att den är uppdaterad
-
Du säkerställer en trygg implementering av nya uppdrag, följer upp och justerar lösningar vid behov och ansvarar för korrekt dokumentation i CRM-systemet Salesforce
-
Identifiera och eliminera återkommande kvalitetsproblem i samarbete med produktionen
- Rådgivande kring emballage, layout och label
- Hålla dig uppdaterad om PostNords erbjudanden, processer, system, prispolicy, säljverktyg med mera
- Arbeta med omvärldsbevakning och identifiera trender som påverkar affären
Vem du är
- Resultat- och leveransinriktad: Du jobbar effektivt mot uppsatta mål och gör pro-aktiva analyser för att motverka ev. GAP
- Driven: Du vill åstadkomma mycket och har en tydlig vision och stort fokus
- Som person har du lätt för att bygga relationer både externt och internt
- Du har förståelse för den affärsmässiga helheten och är en god kommunikatör
- Du är noggrann och välorganiserad
-
Kommunikativ och pedagogisk: Du har en förmåga att kommunicera värdet av kundlösningar och är bra på att motivera andra att prioritera och driva förbättringar utifrån ett kundperspektiv
-
Samarbete på alla nivåer: Du samarbetar väl både internt och hos kund
- Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad du tar med dig
- Vi ser som meriterande om du har relevant akademisk examen, exempelvis inom logistik, marknadsföring, industriell ekonomi eller liknande
- Utbildning inom försäljning, affärsmannaskap och säljteknik, till exempel Spin är meriterande
- Minst några års dokumenterad erfarenhet från liknande kundnära roll från ett större företag där du har agerat brygga mellan försäljning och produktion
- Gedigen erfarenhet av logistiklösningar B2B, B2C, C2C
- Förmåga att samarbeta och kommunicera på alla nivåer, inklusive på ledningsnivå både internt och hos kund
- Datadrivet arbetssätt och vana att skapa designade lösningar utifrån affärsmässiga förutsättningar
- Goda kunskaper i Officepaketet, SharePoint, Salesforce eller annat CRM-system och övriga relevanta digitala verktyg
- Goda kunskaper i svenska och i engelska, i tal såväl som i skrift.
Varför vi finnsPostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald.
Välkommen med din ansökan Vi gör ett urval av kandidater löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan. I ansökningsprocessen använder vi videofrågor som en del av vårt urval. Undrar du något över tjänsten? hör av dig till Casper von Sivers - TA Specialist på casper.von-sivers@postnord.com
eller mejla till johan.ring@postnord.com
. Vi ser fram emot att höra från dig!
För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Ersättning
