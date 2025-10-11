Solskydds montör
Vi på Markishuset fortsätter att växa och söker nu flera erfarna och drivna montörer till vårt team!
Vi arbetar med markiser, pergolor, screenlösningar och andra typer av solskydd - alltid med fokus på kvalitet och kundnöjdhet
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av montering, bygg eller liknande hantverksyrke
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Trivs med att jobba självständigt och i team
Har B-körkort (krav)
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag
Goda utvecklingsmöjligheter
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@markishuset.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Markishuset-Stijo-Inredningar AB
(org.nr 556117-6800)
Speditionsvägen 47 (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Arbetsplats
Markishuset Jobbnummer
9552171