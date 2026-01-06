Solcellsmontör
Dalaträhus Energi AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Uddevalla Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Uddevalla
2026-01-06
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dalaträhus Energi AB i Uddevalla
, Varberg
eller i hela Sverige
Vi söker erfarna solcellsmontörer
Arbetet består av att installera solceller ute på tak hos våra kunder. Viktigt är att du är van att arbeta på tak och att hantera elverktyg, med allt vad det innebär.
Som montör på DTenergi är du ansiktet utåt och har en mycket viktig roll för att säkerställa en god kundupplevelse. Vi satsar hårt på att göra de bästa installationerna i branschen och det avspeglar sig också i de fina recensioner vi får från kunder.
Vi har kollektivavtal.
I rollen ingår bland annat:
Montage av byggnadsställning.
Arbetsmiljöarbete
Inmätning och infästning av solpaneler.
Placering, montage och koppling av solceller.
Funktionstestning.Publiceringsdatum2026-01-06Kvalifikationer
B-körkort
Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Positiv inställning
Gillar att arbeta utomhus i ur och skur
Har minst 1 års erfarenhet som solcellsmontör
Meriterande
Utbildning, erfarenhet och certifiering i byggnadsställningar, höghöjdsarbete och Heta Arbeten
BE körkort är meriterande
Tjänsten som solcellsmontör är på heltid med start omgående.
Ansökan görs via e-post till tobias@dt-energi.se
, märk ansökan med solcellsmontör Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: tobias@dt-energi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dalaträhus Energi AB
(org.nr 559057-2508), https://www.dt-energi.se
Nytorpsvägen 23 (visa karta
)
459 32 LJUNGSKILE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9670261