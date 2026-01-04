Sökes dam och herr frisör
2026-01-04
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Hej
Vi söker en duktig frisör till vår fina salong som är belägen i Huvudstad centrum på övre plan. Vi erbjuder bekväma arbetstider med förmånliga villkor så som kollektivavtal och fora försäkring. Lön enligt överenskommelse. I vår salong har vi en familjer ton och eftersträvar att kunden känner sig välkommen. Fokus på att ta hand om kunder på bästa möjliga sätt. Dessutom har vi till vana att hjälpa varandra med att städa och plocka efter sig.
Vi vill att du har minst ett års arbetslivserfarenhet . Det är meriterande att kunna flyttande svenska. Du ska ha som mål att aldrig låta en kund gå från salongen missnöjd. I dina arbetsuppgifter ingår svara i telefon, boka och avboka kunder, tvätta klippa och styla kunder och sist men inte minst hålla rent salong så ta kunderna gärna vill komma tillbaka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
via telefon 073 9074467
E-post: elkhoury.hanan@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M - H Team Ett KB
Storgatan 70
171 52 SOLNA
M H Team Ett KB Kontakt
Personalansvarig
Hanan El Khoury elkhoury.hanan@gmail.com 073-9074467
