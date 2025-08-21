Sökes budbils förare i Umeå
På grund av expansion transportföretaget sökes en chaufför i Umeå. Arbetsschema måndag-fredag.
Arbetet innebär att leverera postvaror/paket till hem (Hemleverans), i en liten bil av VW Caddy, Renault Kangoo-klassen.
Arbetet är inte svårt, det är perfekt för till exempel för en student, eftersom arbetsschemat alltid är andra halvan av dagen, cirka 15.00-22.00. Du kan använda den första halvan av dagen till familj, studier eller annat arbete.
Krav: förmåga att använda GPS, kunskap om Umeå stad, ett giltigt körkort kategori B, grundläggande svenska så att du kan förklara dig och svara i telefon, till exempel till supporttjänsten. Om svenskan är riktigt dålig, men du har arbetslivserfarenhet och god engelska, då är vi redo att överväga en sådan kandidat. Börja arbeta omedelbart.
intervjuer ska hållas den 21-22/08 i Umeå.
I ansökan, skicka ett CV med telefonnummer. Om du inte har ett CV, beskriv kortfattat om dig själv, din arbetslivserfarenhet, bifoga ett foto så att HR har något att arbeta med.
OBS! Markera CV med Arbete Umeå
Ansökningar via e-post: hrtransbud@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22
E-post: hrtransbud@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbete i Umeå". Arbetsgivare Svea Lager &logistik AB
Svea Lager & Logistik AB Jobbnummer
