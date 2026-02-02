Söker Taxichaufför
2026-02-02
Om jobbet
Hjalpsam Taxi Svedala växer och vi söker en duktig och serviceinriktad taxichaufför stationerad i Malmö, Lund eller närliggande kommuner.
Vi söker dig som:
Är pålitlig och professionell
Har giltigt taxikörkort
Kan börja omgående
Är social, glad och trivs med kundkontakt
Har god kommunikations- och serviceförmåga
Om jobbet:
Bilar hämtas i Malmö eller Svedala
Din huvudsakliga uppgift är att köra kunder på ett säkert och trevligt sätt och ge service i toppklass
Du ansvarar också för att hålla bilen ren och i gott skick
Vi erbjuder:
En säker och professionell arbetsmiljö
Om du brinner för att köra taxi och ge god service - skicka in din ansökan idag!
Välkommen till Hjalpsam Taxi Svedala Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: hjalpsamtaxisvedala@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjälpsam Taxi Svedala Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Najam Ul-Haque hjalpsamtaxisvedala@gmail.com 0761800903 Jobbnummer
9718826