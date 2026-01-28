Söker professionell kökshjälp(diskare)

TrendPersonal Sverige Services AB / Restaurangbiträdesjobb / Sollentuna
2026-01-28


Vi söker professionell och erfaren Köksassistans (diskare). En person som har god kunskap och erfarenhet av Assistans i köket som diskare.
TrendPersonal services AB erbjuder bemanningsföretag (Resturant, kök).
Som företag är vårt mål att göra våra kunders vardag enkel. Välkommen att söka om du är duktig på att städa hem.
Skicka ditt telefonnummer, namn och CV när du ansöker till info@tpsservices.se

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: info@tpsservices.se

Arbetsgivare
TrendPersonal Sverige Services AB (org.nr 559254-6880), http://www.tpsservices.se
Aniaraplatsen 4-6 (visa karta)
191 47  SOLLENTUNA

Kontakt
HR
BEN PETERS
info@tpsservices.se
010-750 0948

Jobbnummer
9710591

