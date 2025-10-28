söker köksbiträde / Sushikock

Grön Wasabi Kinna AB / Restaurangbiträdesjobb / Mark
2025-10-28


Wasabi sushibar & Wok beläger mitt i central Kinna/Markskommun , erbjuder japanska värma rätter och sushin.
Serveras : Lunch, Middags / A la carté , Avhämtning
Vi söker nu en köksbiträde med intresse till vår restaurang.
ni skall kunna prata svenska/engelska.
ni ställer högre hygienkrav vid tillredningen av maten, även personligen.
ni har gått restaurang utbildning eller har erfaranhet av arbete i branschen
Vi tar emot skriftliga ansökningar med cv och betyg gärna med FOTO.
Arbetsuppgift; kassatjänst med kundservice, Mat förberedning ,disk o städ.
Arbetstid ; Heltid/Deltid.
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: JimmyLee0610@yahoo.se

