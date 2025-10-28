söker köksbiträde / Sushikock
2025-10-28
Wasabi sushibar & Wok beläger mitt i central Kinna/Markskommun , erbjuder japanska värma rätter och sushin.
Serveras : Lunch, Middags / A la carté , Avhämtning
Vi söker nu en köksbiträde med intresse till vår restaurang.
ni skall kunna prata svenska/engelska.
ni ställer högre hygienkrav vid tillredningen av maten, även personligen.
ni har gått restaurang utbildning eller har erfaranhet av arbete i branschen
Vi tar emot skriftliga ansökningar med cv och betyg gärna med FOTO.
Arbetsuppgift; kassatjänst med kundservice, Mat förberedning ,disk o städ.
Arbetstid ; Heltid/Deltid.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: JimmyLee0610@yahoo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Wasabi Sushi & Wok". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grön Wasabi Kinna AB
(org.nr 559064-6815), http://www.wasabisushibar.com
Boråsvägen 32 (visa karta
)
511 54 KINNA Kontakt
Jimmy Lee Jimmylee0610@yahoo.se 032016388, 0769426388 Jobbnummer
9578603