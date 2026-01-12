Söker kinesisk kock

Yaye Chen / Kockjobb / Järfälla
2026-01-12


Asian Bistro and BBQ är en populär restaurang i Järfälla med fokus på autentiska asiatiska smaker och BBQ-rätter. Nu söker vi en erfaren och engagerad kinesisk kock som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2026-01-12

Dina arbetsuppgifter
Tillaga kinesiska rätter enligt traditionella metoder
Förbereda råvaror och säkerställa hög kvalitet på maten
Bidra till utveckling av menyn
Följa hygien- och säkerhetsrutiner i köket
Samarbeta med övrig kökspersonal

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kinesisk matlagning
Kan arbeta självständigt och effektivt i ett högt tempo
Är noggrann, ansvarstagande och stresstålig
Har passion för mat och kvalitet
Meriterande om du kan tala kinesiska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: zhangwenwen422@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Yaye Chen
Barkarbyvägen 43 (visa karta)
177 44  JÄRFÄLLA

Arbetsplats
Asian BBQ Bistro

Jobbnummer
9677506

