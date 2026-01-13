söker heltid taxiförare
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Jag söker heltid taxiförare till en Lexus ES300h 2025 ny bil.
Bilen är ansluten till Uber och Bolt.
Taxiförarelegitimation är ett krav.
Du ska vara en service inriktad person som ger god service till kunder.
Du har vilja att jobba heltid, helger och kvällar.
Bra betalt. Det finns möjlighet till att söka arbetstillstånd via det.
Kontakta vid interesse 0704370157. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: glintit.ab@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.

GlintIT AB
(org.nr 559543-7111)
9680150