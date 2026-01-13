söker heltid taxiförare

GlintIT AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-01-13


Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos GlintIT AB i Stockholm

Jag söker heltid taxiförare till en Lexus ES300h 2025 ny bil.
Bilen är ansluten till Uber och Bolt.
Taxiförarelegitimation är ett krav.
Du ska vara en service inriktad person som ger god service till kunder.
Du har vilja att jobba heltid, helger och kvällar.
Bra betalt. Det finns möjlighet till att söka arbetstillstånd via det.
Kontakta vid interesse 0704370157.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: glintit.ab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
GlintIT AB (org.nr 559543-7111)

Jobbnummer
9680150

Prenumerera på jobb från GlintIT AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos GlintIT AB: