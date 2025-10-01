Söker frisör

Salong Runsten / Hälsojobb / Stockholm
2025-10-01


Vi söker dig som:
• Har utbildning som frisör
• Är driven,social och gillar att arbeta med människor och har känsla för service och detaljer
• Är flexibel och vill bidra till ett positivt arbetsklimat
Salong Runsten erbjuder:
• En trivsam arbetsmiljö med trevliga kollegor
• En stabil arbetsplats med möjlighet till utveckling
Vi tar emot elever också.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: soheila_mas@yahoo.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Salong Runsten
Långskeppsgatan 9 (visa karta)
168 53  BROMMA

Arbetsplats
Runsten, Salong

Jobbnummer
9536334

