söker Florist

2025-12-10
Vi söker en florist till vår blomsterbutik vid Medborgarplatsen!
Vi är en personlig butik som arbetar med snittblommor, krukväxter, buketter, arrangemang och daglig kundservice. Nu letar vi efter en florist som vill vara en del av vårt team och bidra till en butik som växer snabbt.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Skapa buketter och arrangemang i olika stilar
Ta hand om blommor och växter i butik
Hjälpa kunder och ge rådgivning
Följa rutiner för varuvård, städning och påfyllning
Förbereda beställningar och eventarbeten
Hantera kassa och kundservice
Vi söker dig som
Har erfarenhet som florist (utbildning eller motsvarande erfarenhet)
Är kreativ, noggrann och gillar att arbeta i högt tempo
Har bra känsla för färg och form
Är serviceinriktad och trivs med kundkontakt
Är ansvarstagande och självgående
Kan arbeta vardagar och helger vid behov
Vi erbjuder
En trevlig och trygg arbetsplats mitt på Medborgarplatsen
Möjlighet att växa tillsammans med en butik som utvecklas snabbt
Varierande arbetsuppgifter och stort kreativt utrymme
Ett engagerat team och god arbetsmiljöSå ansöker du
Skicka din ansökan eller frågor till: rekrytering@blomsterbana.se
Vid frågor ring: 08 27 00 07
Vi anställer löpande - välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: rekrytering@blomsterbana.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vår i Vas AB
götgatan 56 (visa karta
118 26 STOCKHOLM Arbetsplats
