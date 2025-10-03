Söker en Undersköterska boende i Strömsund
Grünewald-Decker AB / Undersköterskejobb / Strömsund Visa alla undersköterskejobb i Strömsund
2025-10-03
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grünewald-Decker AB i Strömsund
, Norberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi en undersköterska på heltid för ett uppdrag v.41-46.
Du skall bo i Strömsund kommun då arbetsplatsen ligger i Frostviken. Uppdragsgivaren kommer inte att tillhandahålla något boende så därför är det viktigt att du bor i eller nära Strömsund.
Gör du det och är intresserad av uppdraget och kan börja redan V.41 så skicka Cv, din skyddade titel som Uska samt två referenser behöver skickas med i ansökan då vi ej kommer att gå vidare med dem som inte har referenser medskickade.
skicka ingen ansökan om du inte uppfyller kraven som nämnts ovan.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
via maile
E-post: kontakt@flexvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "socionom Sandviken". Arbetsgivare Grünewald-Decker AB
(org.nr 559363-5104) Arbetsplats
Strömsund Jobbnummer
9540607