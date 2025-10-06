Söker en Personlig assistent, vardagar!
2025-10-06
Vi söker en personlig assistent, förmiddagar på vardagar, till en man i 60-årsåldern som efter en hjärnblödning är rullstolsburen. Han bor med sin familj på en hästgård vid Hällabrottet i Kumla, där vardagen inkluderar både trädgårdsarbete och aktiviteter i naturen. Ditt arbete kommer att bestå av att hjälpa till med dagliga sysslor samt att möjliggöra promenader, fiske och andra aktiviteter. Kunden kör permobil och har Turner som hjälpmedel vid förflyttningar. Ingen tidigare erfarenhet krävs - din personlighet är det viktigaste! Vi söker dig som är positiv, lyhörd och trivs med att vara en del av någon annans vardag. Krävs tillgång till bil för att ta dig till arbetsplatsen. Vilka är vi? Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men kunderna finns över hela Sverige. Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet. Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag. Vänligen kontakta oss för mer information. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://www.omsorgassistans.se Arbetsplats
Omsorg Assistans Kontakt
Eva Gylling eva.gylling@omsorgassistans.se 0726052393 Jobbnummer
9543133