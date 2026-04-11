Söka pizzabagare
2026-04-11
Personal sökes till pizzeria/restaurang Prego i viken
Vi söker nu engagerad och ansvarstagande personal till vår restaurang!Publiceringsdatum2026-04-11Dina arbetsuppgifter
* Förberedelse och tillagning av pizza och enklare maträtter
* Kassaarbete och kundservice
* Städning och hålla ordning i kök och serveringKvalifikationer
* Erfarenhet av arbete inom restaurang/pizzeria är meriterande
* Stresstålig och kan arbeta i team
* Serviceinriktad och trevlig mot kunder
* Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
Vi erbjuder:
* Trevlig arbetsmiljö
* Heltid eller deltid enligt överenskommelse
* Möjlighet till utveckling inom företaget
Låter det intressant? Skicka din ansökan eller kontakta oss direkt!Kontaktuppgifter för detta jobb
[Telefonnummer] 0762323057
[E-postadress] dash.1984@hotmail.com
Våra öppettider
måndag till torsdag 16;00 till 21;00
fredagar 16;00 till 21;30 lördag och söndagar 14;00 till 21;30
gärna hör av dig om tjänsten som passar dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
E-post: dash.1984@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prego Restaurante AB
(org.nr 559499-7610)
Bygatan 28 (visa karta
)
263 61 VIKEN Kontakt
Dashti Rostam dash.1984@hotmail.com 0762323057
