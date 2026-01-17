Software Engineer till bolag inom Automotive!
2026-01-17
Vill du arbeta i framkant av autonom körning och kombinera avancerad C++-utveckling med systemdesign? Academic Work söker nu en erfaren utvecklare till vår kund i Göteborg!
OM TJÄNSTEN
I denna roll får du kombinera systemdesign med utveckling i C++ och Python. Du blir en del av ett mindre, sammansvetsat team om fem personer där samarbetet med Product Owner och Unit Leader är nära och prestigelöst. Arbetet kretsar kring att förstå, bryta ner och realisera krav i avancerade mjukvarusystem för autonoma funktioner - från analys och arkitektur till implementering och test.
För denna roll letar vi efter dig som är en nyfiken person som gärna lär dig nya saker och inte tvekar att be om hjälp när det behövs. Samtidigt tar du gärna initiativ och arbetar proaktivt för att driva arbetet framåt.
Du erbjuds
• En stimulerande arbetsmiljö med fokus på personlig och professionell utveckling
• Möjligheten att arbeta med den senaste tekniken
• En flexibel arbetsplats där du kan kombinera jobb på kontoret och hemarbete
Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med kravanalys, kravnedbrytning och systemdesign
• Utveckla och testa mjukvara i C++ och Python
• Modellera och dokumentera system i SystemWeaver eller liknande verktyg
• Använda specialiserade analys- och debug-verktyg
• Samarbeta nära teamet för att säkerställa robusta och skalbara lösningar
VI SÖKER DIG SOM
• Har flera års erfarenhet av inbyggd mjukvaruutveckling med goda kunskaper inom C++ och Python
• Har arbetslivserfarenhet inom fordonsindustrin
• Har erfarenhet av mjukvaruarkitektur och designmönster
• Är bekväm med att arbeta med systemdesign, kravanalys och kravnedbrytning
• Har erfarenhet av CarWeaver / SystemWeaver
• Har goda kunskaper i engelska, starkt meriterande med svenska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Målinriktad
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
