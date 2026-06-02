Software Engineer
2026-06-02
Därför är detta jobb för dig Vill du vara med och skapa framtidens lösningar? Här får du chansen att utveckla produkter som förändrar världen och verkligen gör skillnad.
Vi arbetar bland annat med uppdrag som:
Verktyg för blodanalys som förbättrar global hälsa.
Eldrivlinor som driver oss mot en grönare framtid.
Autonoma fordon som formar morgondagens transporter.
Cybersäkra mjukvarulösningar som skyddar våra digitala liv.
Vår styrka är kombinationen av innovation och teknik. Vi utvecklar allt från avancerad fordonslogik till mjukvara inom medicintekniska produkter och intelligenta bildanalysverktyg.
Du kommer att arbeta inom affärsområdet Software & Cloud, där vi hjälper kunder att utveckla framtidssäkra dator- och mjukvarusystem – från inbyggda system och elektronik till datadrivna företagsapplikationer, AI och molnbaserade lösningar.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du friheten att tänka stort och verktygen för att förverkliga dina idéer. Som nyckelspelare i våra projekt kommer du att:
Delta i hela utvecklingscykeln: från kravanalys och design till implementation, test och vidareutveckling av mjukvarulösningar för produkter och system.
Skapa robusta och effektiva lösningar som används i tekniskt avancerade produkter inom Life Science, Medtech, försvar och fordonsindustri.
Designa, implementera och optimera kod i C#, Java, Kotlin eller C++ med fokus på kvalitet, prestanda och skalbarhet.
Samarbeta tvärfunktionellt med kollegor och ingenjörer från olika områden, såsom test, systemdesign och produktledning, för att lösa komplexa problem.Kvalifikationer
Erfarenhet av utveckling i C#, Java, Kotlin eller C++.
Utvecklingsmiljö: exempelvis Eclipse, Visual Studio eller IntelliJ.
Minst 5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling.
Minst kandidatexamen inom ett relevant område.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande om du har erfarenhet av någon av följande:
Programmering i Python.
Utveckling med WPF.
Utveckling med Qt (C++ eller Python-bindningar).
Utveckling i Linux-miljöer.
Erfarenhet av utveckling inom fysiska produkter.
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Tjänsten är placerad på vårt kontor i Solna, Rättarvägen 3. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Margit Pettersson, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Software and Cloud AB
https://career.knightecgroup.com
Rättarvägen 3 (visa karta
)
169 68 SOLNA Arbetsplats
Knightec Group Sweden
