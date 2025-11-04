Software Developers
Assignment description
Requirements:
Need developers with competence in the following
knowledge:
Application: Firewall Group Rules
Software: BMC ARS
Programming languages: BMC Developer Studio, Java
Operating system: Windows 2019/2022
Database: SSQL 2022
Application: H2
Software: BMC Helix CMDB
Programming language: BMC Developer Studio, Java
Operating system: Windows 2019/2022
Database: MSSQL 2022
Application: IT INFRASTRUCTURE CMDB
Software: BMC Helix CMDB
Programming language: BMC Developer Studio, Java
Operating system: Windows 2019/2022
Database: MSSQL 2022
Location: Stockholm, Sweden
Start date: Q2 2026
Language: Fluent in English Ersättning
