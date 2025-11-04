Software Developers

Professional Galaxy AB / Datajobb / Stockholm
2025-11-04


Assignment description
Requirements:

Need developers with competence in the following
knowledge:

Application: Firewall Group Rules
Software: BMC ARS
Programming languages: BMC Developer Studio, Java
Operating system: Windows 2019/2022
Database: SSQL 2022

Application: H2
Software: BMC Helix CMDB
Programming language: BMC Developer Studio, Java
Operating system: Windows 2019/2022
Database: MSSQL 2022

Application: IT INFRASTRUCTURE CMDB
Software: BMC Helix CMDB
Programming language: BMC Developer Studio, Java
Operating system: Windows 2019/2022
Database: MSSQL 2022

Location: Stockholm, Sweden
Start date: Q2 2026
Language: Fluent in English

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Professional Galaxy AB (org.nr 559366-0524), http://www.progalaxy.se

Kontakt
Sneha Sawant
sneha.sawant@progalaxy.se
0739488808

Jobbnummer
9588008

