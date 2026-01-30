Socionom - skolsocialt team
Karlsborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Karlsborg Visa alla socialsekreterarjobb i Karlsborg
2026-01-30
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlsborgs kommun i Karlsborg
Är du intresserad av att arbeta i ett skolsocialt team för att främja närvaro i skolan? Då är du rätt person att söka denna tjänst.
Ett skolsocialt team består av ett samarbete mellan skola och socialtjänst.
Arbetsplatsen
Detta uppdrag består av att ett samarbete mellan Barn- och Elevhälsan och Individ- och familjeomsorgen. Tjänsterna är fördelade på vardera enhet utifrån rätten att utföra uppdrag utifrån respektive lagar och förordningar. Denna tjänst utgår ifrån IFO med det mandat detta medför.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Skolsociala team är ett sätt för skolan och socialtjänsten att arbeta tillsammans för att stärka förutsättningarna för elever att uppnå målen med utbildningen, skapa en lugn och trygg skolmiljö, öka elevers närvaro i skolan och ge stöd för att bryta en ogynnsam utveckling.
En fungerande skolgång, där eleverna lär, utvecklas och mår bra, är en viktig skyddsfaktor. Det innebär att en fullständig grundskoleutbildning ökar chanserna till vidare studier, deltagande i yrkes- och samhällsliv, god hälsa och välbefinnande genom livet. Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för barn och unga, både på kort och lång sikt. Skolan ska motverka det genom att systematiskt främja närvaro genom bland annat god lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och individanpassning.
Vi söker nu en socionom till det skolsociala teamet. Teamet har ett tvärprofessionellt arbetssätt där socialtjänsten kan bistå med förebyggande och tillitsskapande arbete i skolmiljön. Skolsociala team kan till exempel erbjuda stödinsatser till vårdnadshavare och underlätta kommunikation och samarbete mellan vårdnadshavare och övriga aktörer som finns runt den enskilda eleven som till exempel hälso- och sjukvård och fritidssektor.
Tjänsten innebär en projektanställning under ett år med möjlighet till förlängning/tillsvidareanställning under förutsättning att statsbidrag beviljas eller att andra beslut tas.Kvalifikationer
Du ska ha socionomutbildning eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan (180hp). Du förväntas kunna upprätta rapporter och övrig dokumentation som krävs för uppdragets genomförande.
Vi söker dig som tar initiativ och har förmågan att driva arbetet framåt mot uppsatta mål, samtidigt som du värdesätter samarbetet med elever, föräldrar och kollegor och kan bygga förtroendefulla relationer. Du har pedagogiska och psykologiska verktyg som gör att du kan möta elever i olika situationer och behov, samt är lösningsfokuserad med förmåga att tänka kreativt och hitta individuella lösningar. Övrig information
Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under rekryteringsprocessen liksom anställning.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
Månadsanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-55". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs kommun
(org.nr 212000-1629) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, IFO Kontakt
Ida Wiik 0505-17137 Jobbnummer
9714446