Socialt ansvarig samordnare-Kvalitetsutvecklare
2025-11-06
Vill du tillsammans med oss skapa en grund för hög kvalitet och rättssäkerhet i hela förvaltningen genom vägledning, utveckling och uppföljning med medborgaren i fokus?
Som kvalitetsutvecklare hos oss får du en central och strategisk roll i arbetet med att säkerställa att våra verksamheter håller hög kvalitet och följer gällande lagar och föreskrifter.
Om rollen
Som kvalitetsutvecklare är du en nyckelperson i arbetet med att upprätthålla kvalitet och rättssäkerhet inom socialtjänsten. Du arbetar på uppdrag av förvaltningschefen med kollegor i staben, för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter och rutiner. Du ansvarar för att säkerställa arbetet med intern kontroll, egenkontroller och att skriva årliga kvalitetsberättelser med åtgärder. Som en del i utvecklingsarbetet är du en del av förvaltningens Resurs Akademi som är tänkt att vara navet för att stödja medarbetare i att växa samtidigt som vi driver verksamheten framåt med fokus på rättssäkerhet, kvalitet och barnrätt. Förutom att stödja verksamheten i det systematiska kvalitetsarbetet utbildar, utreder och följer du upp avvikelser, missförhållanden samt klagomål av omfattande karaktär.
Du bidrar även med omvärldsbevakning inom lagstiftning och kvalitetsfrågor samt deltar och driver utvecklings- och utredningsuppdrag som stärker förvaltningen.
Arbetet innebär både operativa och strategiska inslag och kräver förmåga att växla mellan detaljer och helhetsperspektiv. Du planerar och driver ditt arbete självständigt men samarbetar nära kollegor i staben.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett uppdrag som kombinerar ansvar, utveckling och meningsfullhet. Du blir en del av en engagerad stab med stort fokus på samarbete, kvalitet och förbättringsarbete.
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom socialtjänstens individ och familjeomsorg inom myndighetsutövning.
God kunskap om lagstiftningen, särskilt SoL/LVU/LVM och kommunallagstiftningen.
Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och social dokumentation enligt SOSFS 2011:9 ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Förmåga att kommunicera tydligt i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av rollen som socialt ansvarig samordnare inom IFO (barn, unga, vuxna).
Erfarenhet av ledarskap - leda processer.
B-körkort.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara analytisk, strukturerad och ha god förmåga att planera och prioritera. Du är lyhörd och kommunikativ, med lätthet att skapa förtroendefulla relationer. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till att sprida kunskap och engagemang i organisationen.
Välkommen med din ansökan
Här får du möjlighet att arbeta med frågor som gör verklig skillnad - för verksamheten, för medarbetarna och för de människor vi är till för.
Våra värderingar och förhållningssätt beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy
vår medarbetar- och ledarpolicy.
Vi välkomnar alla sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare.
Övrigt
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning.
polisens hemsida.
Vi på Socialförvaltningen jobbar för att främja människors sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialförvaltningen arbetar med barn- och ungdomsfrågor, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning, familjefrid och missbruksproblematik. Här på socialförvaltningen tror vi på medarbetare som under frihet tar ansvar och levererar den kvalitet som våra invånare förtjänar och förväntar sig.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
