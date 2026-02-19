Socialsekreterare semestervikariat 2026
2026-02-19
Nu söker vi sommarvikarier till oss - en chans att få inblick i ett yrkesområde som gör skillnad! Välkommen till en arbetsgrupp med gott arbetsklimat, starkt kollegialt stöd och god gemenskap!
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig ett spännande arbete med möjlighet till lärande och utveckling!
På Utredning och kartläggnings enheten arbetar vi med stöd till en egen försörjning.
En del av vårt arbetsinnehåll avser handläggning där vi utreder och fattar beslut om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Under semesterperioden v. 25-32 har vi behov av att stärka upp med semestervikariat för att våra ordinarie medarbetare ska kunna gå på semesterledighet.
Arbetsplatsen erbjuder kunniga och engagerade medarbetare med stort intresse för både arbetsuppgifter och god arbetsmiljö. På enheten finns goda kollegor, en närvarande och stödjande arbetsledning i form av förste socialsekreterare och enhetschef.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är socionom, socionomstuderande alternativt har motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig. Erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bistånd är en merit. Vi önskar att du som söker ska kunna ta dig an tjänsten över hela perioden.
Upplysningar
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så gör din ansökan redan idag!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-02-19Övrig information
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/32". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Arbetsplats
Kompetens- och Arbetslivsförvaltningen Kontakt
Sofia Berg 0515-885603 Jobbnummer
9751162