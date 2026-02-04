Socialsekreterare Omsorg
Vill du vara med och skapa en äldreomsorg där individens behov står i centrum och där samverkan och kvalitet går hand i hand? Nu söker vi en engagerad socialsekreterare omsorg (tidigare kallat biståndshandläggare) till vår myndighetsavdelning.
Individ- och familjeomsorgens myndighetsavdelning består av cirka 35 medarbetare och ansvarar för myndighetsutövning inom områdena barn och unga, LSS, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd, skadligt bruk - och beroende, våld i nära relation, äldre samt uppdragstagare.
Enheten är organiserad i tre grupper; Barn - och unga/familjehem, Omsorg/LSS samt Vuxen. Varje grupp har en 1:e socialsekreterare som ger nära stöd i det dagliga arbetet.
Vi som jobbar här är en kompetent och sammansvetsad grupp som har nära samarbete både internt och med våra externa samverkansparter. Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för våra invånare att kunna leva självständigt, med rätt stöd i rätt tid.
I Svenljunga kommun har vi den lilla kommunens fördelar: korta beslutsvägar, närhet till kollegor och en stor möjlighet att påverka ditt arbete.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!
Som socialsekreterare inom omsorg arbetar du med att utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). I centrum för ditt arbete står alltid individens behov, med målet att skapa trygghet, delaktighet och rätt stöd i rätt tid.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i ett team, där samverkan är en central del av uppdraget. Du har regelbunden kontakt och samarbete med såväl interna utförare som externa aktörer såsom sjukvård, anhöriga och andra verksamhetsområden.
En viktig del av rollen är att vara ett stöd och en vägledare för brukare och deras närstående, där du möter människor i olika livssituationer med respekt, lyhördhet och ett professionellt förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning som bedöms relevant.
• Har god kännedom om SoL och gärna erfarenhet av handläggning inom äldreomsorg eller annat område inom socialtjänstens myndighetsutövning.
• Är trygg i att fatta beslut, strukturera ditt arbete och dokumentera på ett rättssäkert sätt.
• Har en god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med människor.
Du är van vid att arbeta i en vardag som kan skifta snabbt och har ett professionellt förhållningssätt även i utmanande situationer. Det är meriterande om du har utbildning inom IBIC samt om du har tidigare erfarenhet av verksamhetssystemet Combine.
