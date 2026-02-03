Socialsekreterare hos polis, vikariat
2026-02-03
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Drivs du av viljan att göra skillnad i ungdomar och familjers liv? Vill du bidra till att ge alla ungdomar de bästa förutsättningarna under sin placeringstid? Nu söker vi en engagerad socialsekreterare till ungdomsenheten.
I ungdomsenheten har vi tjänsten socialsekreterare hos polis, som i dagsläget rapporterar direkt till enhetschef.
På enheten har vi även ett utredarteam och ett placeringsteam, SIG-team, skolsamordnare och riktade kontaktpersoner. Respektive team har en gruppledare, som leder våra medarbetare i det dagliga arbetet. Vi har avtalssamordnare på enheten som är ett operativt stöd för socialsekreterarna när våra ungdomar står inför en placering. Hos oss finns även en avtalscontroller som säkerställer att vi använder oss av seriösa aktörer. Hos oss är kvalité viktigt!
Ungdomsenheten ingår i Verksamhetsområdet barn, unga och familj i Hägersten- Älvsjö tillsammans med ytterligare fem enheter; mottagning, barn, barn och ungdom, familjehem och familjestöd. Verksamhetsområdet leds av en tf områdeschef och sex enhetschefer.
Vi erbjuder
Vi arbetar aktivt med att skapa en god och långsiktigt hållbar arbetsmiljö där vi värdesätter medarbetarnas utveckling och kompetens. Vi arbetar utifrån vår värdegrund som innebär; delaktighet, ansvar, respekt, tydlighet och utveckling och erbjuder även extern handledning. Varje medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan som samordnas och följs upp regelbundet. Våra mentorer sätter samman en introduktion under ditt första år hos oss. Den formas efter dina erfarenheter och behov och följs upp av gruppledare och enhetschef.
Läs mer om att arbeta som socialsekreterare i Stockholms stad och våra förmåner.
Din roll
Som socialsekreterare hos polis är din huvudsakliga roll att samverka med polis, samt främja samverkan mellan polis och socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomsärenden. Du ska driva och utveckla samverkan med polis framåt och fungera som en kontaktperson mellan socialtjänsten och polis. Rollen innebär att du ska sitta hos polisen och finnas tillgänglig som konsultativ funktion/rådgivare. För att kunna vistas i polisens lokaler krävs det att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns. Du ska delta i de samverkansforum som finns med polis. Rollen kräver att du har god kunskap inom myndighetsutövning och i arbetet med unga i kriminalitet och i risk för kriminalitet. Du ska bistå med stöd och kompetenshöjning för socialsekreterare, samt för polismyndigheten. Det handlar bland annat om att hålla workshops/föreläsningar om socialtjänstens arbete för polis, samt om målgruppen unga i risk för socialsekreterare. Det är av stor vikt att du känner dig trygg med sekretesslagstiftningen då samverkan kräver god kunskap inom området.
I uppdraget ingår t.ex. arbetsuppgifter som att;
Kontaktperson mellan socialtjänsten och polis Skärholmen/Globen.
Driva/utveckla samverkan framåt mellan socialtjänst och polis.
Dela lägesbild från/med socialtjänst och polis.
Konsultativ funktion/rådgivare vid orosanmälningar.
Hålla workshops/föreläsningar om socialtjänstens arbete med barn och ungdomar.
Utveckla nya och gemensamma arbetssätt och rutiner i gemensamma ärenden mellan socialtjänst och polisen.
Delta vid förhör av ungdomar.
Delta vid polisen Globen och Skärholmens samverkansmöten avseende ungdomar.
Fungera som en stödfunktion för socialsekreterare inom verksamhetsområdet avseende målgruppen unga i kriminalitet/riskzon för kriminalitet.
Kontaktperson/stödperson avseende unga inom ramen för avhopparverksamhet.
Åka till häktet och hålla MI samtal med frihetsberövade ungdomar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har;
Socionomexamen
Minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom målgruppen ungdom
Tidigare erfarenhet av socialt arbete med unga kriminella
Det är meriterande med erfarenhet om du har;
God kännedom om stadsdelsområdet
Utbildning i SAVRY
Vi lägger i denna rekrytering stor vikt vid dina personliga färdigheter och förmågor. Då samverkan är en viktig del av uppdraget så har du god samarbetsförmåga, är relationsskapande, tydlig och har goda kommunikativa färdigheter. Som person har du hög personlig mognad, gott omdöme och driver ditt arbete och dina processer framåt. Du är en person som har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändring.
Publiceringsdatum2026-02-03Övrig information
Tjänsten är ett vikariat med tidsbegränsad anställning om ca 1 år, med möjlighet till förlängning.
För denna tjänst kommer det behöva göras en säkerhetsprövning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
