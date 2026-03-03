Socialsekreterare Barn och Unga
2026-03-03
Är du en person som får energi av att vara i en roll som hjälper människor och vill skapa bättre förutsättningar för barn och unga i Leksands kommun? Vill du också få chansen att fullt ut få stöd och tid att utföra dina uppdrag i en kommun där allt är nära? Då kan du vara den vi söker!
Höjdpunkter med jobbet
• Ett arbete där det är nära till engagerade arbetskamrater, arbetsledning och ledning
* Ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik
* Möjlighet att göra skillnad för barn och familjer
Visste du:
- att i Leksands kommun erbjuder vi hybridarbete, arbete på distans upp till två dagar i veckan?
- att som socialsekreterare har du fem extra lediga dagar varje år, utöver dina semesterdagar, samt möjlighet till semesterväxling?
att varje medarbetare i kommunen erbjuds friskvårdsbidrag?

Publiceringsdatum
2026-03-03

Arbetsuppgifter
Socialsekreterare inom barn och unga ansvarar för handläggning av barnavårdsärenden i åldrarna 0-18 år (ibland upp till 21 år). Handläggningen kan innefatta både mottagning och bedömning av orosanmälningar, utredning samt uppföljning av insatser. Socialsekreterarna leds av 1:e socialsekreterare och enhetschef.
Vi ser fram emot att fortsatt arbeta med omställningen utifrån nya socialtjänstlagen, som innebär att bli en mer förebyggande, tillgänglig, jämställd och kunskapsbaserad socialtjänst. I din roll som socialsekreterare hos oss kommer du ha en viktigt del i omställningsarbetet och våra förnyade arbetssätt.
Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och i samverkan, både internt och med externa samarbetspartners.
I rollen är det korta beslutsvägar där du alltid kan söka stöd hos din chef, arbetsledare och närmaste medarbetare.
Som socialsekreterare på IFO Barn och Unga får du arbeta med engagerade kollegor, utvecklas och arbeta med sveriges viktigaste jobb.
Då en av våra kollegor bytt enhet inom organisationen söker vi en socialsekreterare för tillsvidareanställning.Profil
• Du är utbildad socionom.
* Har du tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning är det meriterande.
* Då arbetsuppgifterna innebär löpande dokumentation krävs god kännedom om Socialtjänstlagen (SoL) samt att du kan hantera digitala arbetsverktyg.
* Erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare är meriterande.
* B-körkort är ett krav.
För att klara av tjänsten behöver du vara en trygg och stabil person med god självinsikt och som kan skilja på det personliga och det professionella. Du behöver även vara en fena på att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt och hålla uppsatta tidsramar. Då tjänsten innebär att du jobbar med människor som kan befinna sig i en svår social och utsatt situation förväntas du visa omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut samt vara tillmötesgående i ditt bemötande och ha en god samarbetsförmåga.
Om arbetsplatsen
Inom IFO Barn och Unga möter vi barn, ungdomar och deras familjer som har behov av insatser i olika former. Vi lägger stort fokus på intern och extern samverkan för att ge bästa möjliga stöd och hjälp till våra medborgare. Vår styrka är att vi är måna om, och ställer upp för varandra och skapar arbetsglädje även i svåra situationer. Vi är alla olika men kompletterar varandra på ett bra sätt!
Sociala sektorn är den största av fyra sektorer i Leksands kommun. Sektorn ansvarar för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård (HSR), individ och familjeomsorg (IFO), öppenvård och myndighetsutövning och består av cirka 550 tillsvidareanställda medarbetare och 200 vikarier.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Om anställning blir aktuell behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Provanställning kan tillämpas.
Sista ansökningsdatum 2026-03-20.
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands kommun
(org.nr 212000-2163), http://www.leksand.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef IFO Barn och Unga
Annelie Bylund annelie.bylund@leksand.se Jobbnummer
9773367