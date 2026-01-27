Socialsekreterare Barn och Unga
2026-01-27
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Avdelningen för myndighet och funktionsstöd innefattar enheterna Individ och familjeomsorg& Biståndsenheten, Funktionsstöd/Boenden, Enheten Arbete och stöd, Funktionsstöd Dagligverksamhet,
Socialsekreterare till barn- och ungdomsverksamheten
• var med och forma framtidens socialtjänst
Vill du arbeta nära barn och unga - och samtidigt vara med och utveckla hur socialtjänsten möter morgondagens behov?
Sotenäs kommun söker en socialsekreterare till barn- och ungdomsverksamheten.
Vi är en relativt liten verksamhet med korta beslutsvägar, stort förtroende och ett tydligt uppdrag: att ställa om till en mer förebyggande, tillgänglig och samverkande socialtjänst i linje med den nya socialtjänstlagen.
En verksamhet i rörelse - med barnet i centrum
Hos oss får du arbeta brett och flexibelt i en organisation där helhetssyn och samarbete är avgörande. Vi vill komma in tidigt, arbeta nära familjerna och tillsammans med andra aktörer skapa hållbara lösningar för barn och unga.
Du blir en del av ett sammanhang där vi tänker nytt, men också värnar professionalitet, struktur och rättssäkerhet. Här finns utrymme för både eftertanke och handlingskraft.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med både myndighetsutövning och utveckling av tidiga och samordnade insatser. Arbetsuppgifterna kan variera över tid, men omfattar bland annat:
Utredning och bedömning av barns och ungas behov, med fokus på både risk- och skyddsfaktorer Planering, genomförande och uppföljning av insatser Samtal och relationsarbete med barn, unga och deras nätverk. Nära samverkan med skola, elevhälsa, region och andra aktörer Aktivt deltagande i utvecklings- och omställningsarbete kopplat till den nya socialtjänstlagen
Vem söker vi?
Vi söker dig som har socionomexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och som:
Det viktigaste för oss är hur du är som människa i mötet med andra - och med dig själv.
Vi söker dig som är nyfiken, lyhörd och trygg nog att ställa frågor. Du kan hålla både barnets perspektiv och ditt professionella uppdrag samtidigt, även när det skaver.
Du vill lära, samarbeta och ta ansvar, och ser utveckling som något som sker tillsammans - inte i ensamhet. Du trivs i en mindre verksamhet där flexibilitet och ansvar går hand i hand, har god analytisk förmåga och kan fatta självständiga beslut.
Du ser samverkan som en självklar del av ett förebyggande socialt arbete.
Hos oss får du
Ett meningsfullt uppdrag i en verksamhet där du får vara med och påverka Kollegialt stöd, handledning och möjlighet till kompetensutveckling En arbetsplats som värnar delaktighet, tillit och medskapande
Vi tror på en socialtjänst som håller över tid - för barnen, familjerna och för oss som arbetar här.
Vi erbjuder dig ett självständigt, stimulerande och varierat uppdrag i ett positivt arbetsklimat - mitt i en av Sveriges vackraste kustkommuner.
Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och i Sotenäs kommun. Du erbjuds även möjlighet till löpande kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling. Läs mer om dina förmåner på https://www.sotenas.se/naringslivarbete/jobbahososs/
Varmt välkommen med din ansökan.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Urval och intervjuer sker löpande under annonserings tiden.
Utdrag ur belastningsregistret kommer begäras in inför en eventuell anställning så det är bra om du beställer detta ifrån polismyndigheten i god tid. För yrkesroller inom omsorgen används Kontroll av egna uppgifter enligt blanketten "Belastningsregister för enskild person (442.3)". https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret
Kuvertet ska vara oöppnat när det lämnas till arbetsplatsen.
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
