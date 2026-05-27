Senior VVS-ingenjör / VVS-projektör sökes minst 10 års erfarenhet
2026-05-27
EH-Konsult är ett mindre privatägt teknikkonsultföretag med inriktning mot VVS inom bygg- och installationsbranschen. Vi arbetar med projektering, konstruktion, utredning, rådgivning och tekniska lösningar inom VVS, energi och fastighetsteknik. Företaget har varit verksamt sedan tidigt 70-tal och har en stabil kundbas samt lång erfarenhet i branschen.
Hos oss blir du en viktig del av företaget där vi värdesätter ansvarstagande, samarbetsförmåga, kvalitet och långsiktig utveckling.Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren och självgående VVS-ingenjör / VVS-projektör med minst 10 års erfarenhet som vill vara med och utveckla hållbara, energieffektiva och tekniskt välfungerande lösningar inom installationsteknik.
I rollen kommer du att arbeta med kvalificerad projektering och tekniska systemlösningar för både nybyggnation och ombyggnation. Du förväntas kunna driva projekt självständigt, bidra med teknisk kompetens och fungera som ett stöd i projektens olika skeden.Dina arbetsuppgifter
• Projektering av VVS-installationer i olika typer av byggnader
• Framtagning av tekniska handlingar, ritningar och beskrivningar
• Dimensionering av värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar
• Teknisk rådgivning och systemval i projekten
• Samordning med arkitekter, konstruktörer, beställare och entreprenörer
• Medverkan vid platsbesök, byggmöten och tekniska samordningar
• Resor till kundprojekt och byggarbetsplatser kan förekomma i tjänsten
• Möjlighet att ta en ledande roll i projekt och bidra till utvecklingen av verksamhetenKvalifikationer
• Utbildning som VVS-ingenjör, installationstekniker eller motsvarande
• Minst 10 års erfarenhet av VVS-projektering
• Mycket goda kunskaper i CAD-program, gärna MagiCAD, Revit eller AutoCAD
• Goda kunskaper i Excel och Word
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsorienterat
• God kommunikativ förmåga på Svenska, både i tal och skrift
• B-körkort är ett krav
• Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret kommer att genomföras före anställning
• Erfarenhet inom styr- regler- övervakningssystem är meriterande
Vi erbjuder
• En stimulerande arbetsmiljö med varierande projekt
• Möjlighet att påverka och bidra med din erfarenhet I företaget
• Kompetensutveckling och vidareutbildning
• Konkurrenskraftig lön och förmåner
• Flexibla arbetstider och möjlighet till balans mellan arbete och fritid
Placering
Lidköping / Möjlighet till distansarbete efter överrenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till info@eh-konsult.se
. Urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
For frågor om tjänsten, kontakta Anders Hendriksson, 0708-290441
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: info@eh-konsult.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eh-Konsult AB
531 34 LIDKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
