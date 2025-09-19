Socialsekreterare barn och unga
2025-09-19
Är du socionom och vill arbeta som Socialsekreterare inom barn och unga?
Talangbron söker nu Socialsekreterare för spännande uppdrag i en kommun i Bohuslän! Här får du arbeta på barn- och ungdomsenheten med myndighetsutövning för barn och unga 0-20 år och deras familjer, bidra till trygghet och rättssäkerhet samt göra skillnad i barns och ungas vardag.
Ditt uppdrag:
• Göra skydds- och förhandsbedömningar.
• Utreda och följa upp insatser enligt SoL och LVU.
• Samverka med vårdnadshavare, nätverk, skola och andra aktörer.
• Dokumentera och arbeta i verksamhetssystemet Combine.
• Bidra till en professionell och trygg arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
• Har socionomexamen.
• Har minst 2 års erfarenhet av handläggning av barn- och ungdomsärenden.
• Har arbetat inom socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga under de senaste 2 åren.
• Har mycket goda kunskaper i journalföring, dokumentation och beslutsfattande.
• Är väl insatt i SoL, LVU, Förvaltningslagen och Sekretesslagen.
• Har B-körkort.
• Har god datorvana och erfarenhet av eller lätt för att lära verksamhetssystem.
• Har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt.
Omfattning:
Heltid 100 %, på plats i Bohuslän. Viss möjlighet till distansarbete kan godkännas i samråd med enhetschef.
Period:
Start 6 oktober 2025 - 31 december 2025.
Med möjlighet till förlängning.
Om Talangbron:
Vi är specialister på bemanning och rekrytering inom kompetensförsörjning. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag för långsiktiga och givande samarbeten. Hos oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Sista ansökningsdag:
28 september 2025
