Socialsekreterare
Östra Göinge kommun / Socialsekreterarjobb / Östra Göinge Visa alla socialsekreterarjobb i Östra Göinge
2026-07-30
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Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Östra Göinge är kommunen som slutat spela safe.
Vi är modiga, vi är snabba, vi är nära människors verklighet.
Här fastnar inte idéer i pärmar – här testas de, utvecklas och gör skillnad.
Vi söker dig som inte bara vill jobba.
Vi söker dig som vill påverka, utmana, bygga nytt och stå stadigt när det blåser.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Varför Östra Göinge? För att vi inte är som andra.
Här får du:
• kollegor som gärna skrattar, tänker skarpt och backar dig stenhårt
• en chef som är nära verksamheten, inte gömd i ett kontor
• ett nybyggt kommunhus i Broby (ja, det luktar fortfarande nytt)
• individanpassad introduktion, utbildning och handledning som faktiskt betyder något
• en arbetsplats där så har vi alltid gjort är förbjudet uttryck
Vi vill vara förstahandsvalet för socialsekreterare och vi jobbar aktivt för att förtjäna det.
Ditt uppdrag på riktigt
Du jobbar med utredning, handläggning och uppföljning inom barn och ungdom 0-20 år. Det innebär att du utreder, beslutar om insats samt följer upp insatser.
Har du en nisch du brinner extra för? Säg det. Vi formar tjänsten efter kompetens och passion.
Du jobbar tätt med Öppenvården, IFO vuxna, familjerätt och placeringsgruppen.
Vi är ett litet team på fem tajta, trygga och vana socialsekreterare vid att lösa saker tillsammans.Kvalifikationer
Du som:
• har socionomexamen
• är trygg, nyfiken och orädd inför komplexa möten
• kan prioritera även när allt brinner lite
• bygger relationer utan att tappa professionalitet
• gillar utveckling mer än förvaltning
• vill vara en del av något som faktiskt rör på sig
Erfarenhet är meriterande men din personlighet och ditt driv väger tungt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: www.ostragoinge.se/gdpr
Aktuell lönestatistik hittar du här: www.ostragoinge.se/jobb-och-foretagande/jobba-med-oss/lonestatistik
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
Rekrytering sker löpande.
Körkort B krävs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337241". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
)
289 41 BROBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Camilla Andersson +46447756033 Jobbnummer
10015718