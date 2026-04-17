Socialsekreterare
2026-04-17
Om verksamheten
I vår verksamhet arbetar ca 50 socialsekreterare uppdelade i tre team utifrån geografiska områden. Våra kontor ligger på Ramnåsgatan 1 i närheten av Centralstationen och Resecentrum med vackra Ramnaparken intill.
För att underlätta balansen mellan arbete och fritid finns möjlighet till flextid när arbetet tillåter. Du har också tillgång till flera olika förmåner. Utöver friskvårdsbidraget anordnar vår prisbelönta personalklubb MerKraft olika aktiviteter och du har gratis inträde till stadens badanläggningar. Det finns också möjlighet att t ex. hyra cykel/elcykel med bruttolöneavdrag och på Ramnåsgatan 1 finns också ett café där medarbetare kan köpa smörgåsar, enklare sallader, fika m.m.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete och en trygg anställning. För oss är arbetsglädje, engagemang och respekt viktigt. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och oss själva.
Som nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion för att komma in i arbetet på bästa sätt. I din arbetsvardag får du stöd och hjälp av erfarna kollegor, metodhandledare och enhetschef.Publiceringsdatum2026-04-17Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via Sök tjänst nedan.
Övrig information
Intervjuer kan komma att genomföras under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss jobbar du för att både yngre och äldre personer ska kunna leva ett gott liv varje dag.
Arbetet handlar framförallt om att möta människor, utreda, bedöma, fatta beslut och ompröva beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen. Det innebär enskilda möten, avstämningar med sjukhus och samverkan med övrig personal, anhöriga och externa myndigheter.
Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med kollegor och andra professioner och verksamheter.
Vi utreder enligt modellen IBiC, Individens Behov i Centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och god kompetens inom socialt arbete kopplat till äldreomsorg. Erfarenheter av arbete inom myndighetsutövning är meriterande.
Din förmåga att vara kommunikativ, lyhörd och lösningsfokuserad gör att du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. Du ser det som en självklarhet att samarbeta och samverka på ett professionellt sätt med alla dina kontakter.
Du behöver självständigt kunna planera, strukturera, prioritera och följa upp ditt arbete. Det är också viktigt att du trivs i en miljö där arbetsdagen är varierad eftersom vissa dagar är mer intensiva än andra och plötsliga situationer ställer krav på flexibilitet och förmåga att prioritera om.
Du är van vid att arbeta i olika IT- system och du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Körkort är ett krav.
Är du utbildad socionom som vill skapa värdefulla möten mellan människor och göra skillnad för dem vi är till för?
Vill du jobba i en verksamhet som ligger i framkant med omställningen mot en mer tillgänglig och förebyggande socialtjänst?
Nu söker Vård- och äldreförvaltningens myndighetsverksamhet två socialsekreterare - en till Team 12 (Norrby, Sandhult, Göta, Viskafors) och en till Team 34 (Hulta, Trandared, Brämhult, Dalsjöfors).
Här kan du träffa några av dina blivande kollegor och läsa mer om hur det är att arbeta som socialsekreterare hos oss.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2026:040". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
501 80 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef team 12
Karolina Sic karolina.sic@boras.se 033-353382 Jobbnummer
9860098