Socialsekreterare
Västerviks kommun / Socialsekreterarjobb / Västervik Visa alla socialsekreterarjobb i Västervik
2026-01-12
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
Försörjningsverksamheten
Vi söker nu en engagerad och trygg socialsekreterare för att ersätta en kollega som går vidare till nya utmaningar inom kommunen.
Vi erbjuder dig ett stimulerande uppdrag som bygger på att aktivt arbeta med förändringsarbete på både individ- och organisationsnivå i en arbetsgrupp med hög personaltäthet, lång erfarenhet och arbetsglädje. Som nyanställd får du en grundlig introduktion som löper över cirka två år, då ingår även mentorstöd från två erfarna kollegor, som ger goda möjligheter att utveckla din kompetens ytterligare.
Vi arbetar med MI och enligt MIX-metoden och du får kontinuerlig utbildning. Vi har handledning för handläggargruppen.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Inom försörjningsverksamheten arbetar vi med fokus på egen försörjning och sysselsättning, arbete och utbildning. Som socialsekreterare är du processledare i dina ärenden och samarbetar både internt och externt. Hos oss arbetar alltid två socialsekreterare tillsammans i varje ärende. Vi söker dig som vill arbeta aktivt med förändringsarbete på både individ- och organisationsnivå. Just nu pågår förberedelser inför aktivitetskravet för alla som uppbär försörjningsstöd och som är tänkt att träda i kraft under 2026.
Arbetsuppgifterna består av handläggning, utredning, beslut inom området ekonomiskt bistånd och insatser, stöd, motivationsarbete och samverkan med enskilda, kollegor och samarbetspartners. Handledarskap till studenter inom yrkesområdet och mentorskap till nyanställda kollegor kan periodvis bli aktuellt och som en del av ordinarie arbetsuppgifter.
Din kompetens
Vi söker dig som har socionom- alternativt socialpedagogexamen (180 högskolepoäng). Erfarenhet från arbetsområdet är meriterande men är du nyexaminerad är det inget hinder.
Tjänsten kräver god kunskap i att möta människor med olika behov och bakgrund. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket och förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
För att lyckas och trivas i rollen krävs att du kan arbeta självständigt, vara flexibel och ha förmåga att lätt ställa om vid förändringar i verksamheten. Du behöver ha en bra samarbetsförmåga, vara lugn och stabil samt ha en stor empatisk förmåga. Vi värdesätter kreativitet i arbetet och att du har en helhetssyn i ditt arbete.Övrig information
Provanställning kan komma att bli aktuellt för den här tjänsten.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Som medarbetare i Västerviks kommun har du en hälsoförmån i form av ett friskvårdsbidrag. Förmånen kan användas till enklare slag av motion och annan friskvård. Du har även rätt till fria bad i simhallen, där arbetsgivaren står för kostnaden. Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Välkommen med din ansökan!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 01-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Kontakt
Märta Norberg, verksamhetschef marta.norberg@vastervik.se 010-355 40 85 Jobbnummer
9679793