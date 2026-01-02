Socialsekreterare
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Vi söker en ny medarbetare som vill arbeta som socialsekreterare på Myndighet Funktionsstöd i Lerums kommun. Vår arbetsplats ligger nära pendelstationen med ca 1 minut gångväg till kontoret. Från Göteborgs centralstation eller Alingsås tar det ca 20 minuter med tåg till Lerum.
På enheten arbetar idag 13 socialsekreterare, två 1:e socialsekreterare och en enhetschef, de flesta med mångårig erfarenhet av enhetens ansvarsområde. Vi är en arbetsgrupp som trivs tillsammans, hjälps åt när det behövs och har roligt ihop. Som handläggare är du omgiven av ett kollegialt stöd, får ärendehandledning av 1:e socialsekreterare, deltar i metod och metodutveckling samt extern handledning.
Vi söker dig för ett kvalificerat uppdrag som socialsekreterare och som tillsammans med oss vill driva utveckling till nytta för våra kommuninvånare.
På enheten är vi organiserade i en barngrupp (0 - 24 år) och en vuxengrupp (25 -) där vi inom båda grupperna handlägger alla typer av ärenden både utifrån SoL och LSS. De medarbetare vi söker kommer främst att arbeta inom vuxengruppen där du kommer att möta målgrupper som tillhör både SoL och LSS. Vi vill dock betona att vi är en enhet och hjälper varandra vid behov och under ledigheter.
Tjänsten kommer i första hand att inriktas mot vuxengruppen.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Som handläggare inom Myndighet Funktionsstöd arbetar du med den samlade beslutsprocessen för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
Du utreder, bedömer och fattar beslut utifrån aktuell lagstiftning samt gör uppföljningar av fattade beslut. Arbetet innebär kontakt med såväl den enskilde som med anhöriga, utförare av den beslutade insatsen, andra myndigheter och vårdgivare.
Arbetet innefattar också dokumentation i verksamhetssystemet Treserva. Du kommer tillsammans med dina kollegor ha hand om kommunikationen med sjukvården via systemet Samsa. I tjänsten ingår även ett dagansvar (jour) dagtid enligt schema. Du föredrar även ärenden på individnämnden.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har goda kunskaper i aktuell lagstiftning LSS och SoL.
Det är meriterande om du har erfarenhet som handläggare av målgruppen med funktionsnedsättning, särskilt meriterande om du har handlagt personlig assistans.
Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och du kan anpassa din kommunikation, dokumentation och handläggning efter lagkrav och brukarens förutsättningar.
Du är ansvarstagande, strukturerad och har förmågan att omprioritera när det behövs. Vid svåra situationer behåller du lugnet och agerar sakligt.
Du trivs med att samarbeta och tycker det är viktigt att ge ett gott bemötande till både brukare och samarbetspartners internt såväl som externt.
Du tycker att förändringsarbete är en viktig del av vårt arbete och är med och bidrar till utvecklingen av enheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Eftersom arbetet kan innebära resor är det ett krav att du har körkort B.
Tillträde enligt överenskommelse.
Förmåner
Som medarbetare hos oss får du tillgång till friskvårdsbidrag, kaffe och frukt, årsarbetstid samt möjlighet att semesterväxla.
Vi kommer att börja genomföra intervjuer redan under ansökningsperioden.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
