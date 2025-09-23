Socialsekreterare
2025-09-23
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Individ- och familjeförvaltningen arbetar med socialt arbete riktat till barn, unga, vuxna och familjer inom socialtjänstens olika områden. Vi satsar på hög kvalitet i verksamheten och strävar efter att kunna erbjuda varierade insatser utifrån den enskildes behov. Målet är alltid detsamma; att människor ska kunna leva sina liv av egen kraft.
Vi har en målgruppsinriktad organisation bestående av tre stora verksamhetsområden; barn- och unga, vuxna respektive gemensamma resurser. Utöver detta finns ett centralt förvaltningskontor bestående av en avdelning där vi bland annat samlat våra olika specialistfunktioner, nämndadministration och ekonomi.
Som organisation befinner vi oss i ett spännande digitaliseringsskede! Socialtjänsten behöver utveckla sina arbetssätt för att nå ut till invånare på fler arenor och genom nya format. Om du har tankar och idéer kring hur vi som organisation kan använda oss och dra nytta av digitalisering i våra uppdrag ser vi detta som en intressant merit.
Enheten har nyligen påbörjat arbetet med Signs of safety.
Som medarbetare erbjuds du kompetenshöjning via yrkesresan, skadligt bruk och beroende
VÄLKOMMEN TILL OSS!
Utredning och bedömning enligt SoL och LVM utifrån arbetsområde missbruk, boende och/eller psykisk ohälsa efter ansökan eller anmälan. I tjänsten ingår även motivationsarbete, uppsökande verksamhet och uppföljning av pågående insatser.
Förutom vårt samarbete internt har vi följande externa samverkanspartners; vuxenpsykiatrin, primärvården, kriminalvården och externa behandlingshem.
Vi lägger stor vikt vid personliglämplighet. Du bör kunna vara drivande, se och ta fasta på resurser istället för att se begränsningar samt se utveckling som en naturlig del av arbetet. Vidare ser vi att du innehar en förmåga att ställa om vid eventuella förändringar av uppdraget.Kvalifikationer
Socionomexamen eller som arbetsgivare bedömer som likvärdig högskoleutbildning.
Kunskap inom lagstiftningarna; SoL, LVM och FL
Vi söker dig som;
• Har ett stort engagemang för det sociala arbetet med utsatta personer.
• Sätter medborgarnas behov i centrum och har ett öppet och positivt förhållningssätt i mötet med andra.
• Har utredningsvana inom ovan nämnda lagstiftningar och erfarenhet av att arbeta med vuxna personer med missbruk/psykosociala problem.
• Kan arbeta såväl självständigt som i grupp.
• Kan fatta beslut, ibland snabba, utifrån aktuell lagstiftning.
• Har erfarenhet av samverkan med aktörer som kan vara involverade kring målgruppen.
• Kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
• Kan utrycka sig både i tal och i skrift.
B körkort är ett krav.
Vuxenutredning inom Landskrona stad använder sig av metoder såsom ASI och MI och det är därav en merit om du har en eller båda av dessa.
Vi använder oss av journalsystemet Lifecare.
Vi lägger stor vikt vid personliglämplighet. Du bör kunna vara drivande, se och ta fasta på resurser istället för att se begränsningar samt se utveckling som en naturlig del av arbetet. Vidare ser vi att du innehar en förmåga att ställa om vid eventuella förändringar av uppdraget.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.
Varaktighet: Tillsvidare Ersättning
