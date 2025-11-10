Socialpedagog till Själevadskolan
2025-11-10
Vill du vara med och göra skillnad - varje dag?
Nu söker vi en vikarierande socialpedagog som vill bli en del av vårt engagerade team på Själevadskolan.
Själevadskolan är en F-9-skola där delen 7-9 har cirka 230 elever. Våra skolenheter är belägna i natursköna Själevad - mellan Själevadsfjärden och Veckefjärden, bara 6 km från centrala Örnsköldsvik.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Som socialpedagog på Själevadskolan arbetar du för att skapa en trygg och stödjande skolmiljö där alla elever känner sig sedda och inkluderade genom att förebygga och hantera sociala utmaningar. Du spelar även en viktig roll i det främjande och förebyggande arbetet för att alla elever ska vara i skolan.
I det dagliga arbetet verkar socialpedagogen för att tillsammans med lärare och elevhälsopersonal stärka den social lärmiljön. Du ansvarar även för att genomföra kartläggningar kring frånvaro och utifrån behov planera och genomföra aktiviteter i skolan.
Utöver det direkta arbetet med eleverna kommer dagliga uppgifter vara att samarbeta med vårdnadshavare, skolans lärare, elevhälsoteam och trygghetsteam. Även kontakt med polis, socialtjänst och BUP kan komma att vara aktuellt.
Tillsammans med kommunens alla socialpedagoger ingår också tid i gemensamma aktiviteter i tjänsten, dessa aktiviteter innebär arbete på annan plats än Själevadskolan.
Fokus kommer vara på:
- vara en trygg vuxen på skolan och finnas tillgänglig för eleverna
- finnas till för elever med frånvaroproblematik
- fånga upp tidiga signaler
- kartlägga behov
- se över framtida åtgärder som behövs på enheten Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitetsutbildning, med socialpedagogisk inriktning, exempelvis socionom eller liknande eller annan utbildning som bedöms relevant för arbetet.
Du är en lugn och stabil person som är bekväm i olika sammanhang. Du är lyhörd, självständig, tar ansvar och är engagerad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
