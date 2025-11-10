Socialpedagog till Själevadskolan

Örnsköldsviks kommun / Behandlingsassistentjobb / Örnsköldsvik
2025-11-10


Visa alla behandlingsassistentjobb i Örnsköldsvik, Nordmaling, Kramfors, Bjurholm, Sollefteå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik

Vill du vara med och göra skillnad - varje dag?
Nu söker vi en vikarierande socialpedagog som vill bli en del av vårt engagerade team på Själevadskolan.

Själevadskolan är en F-9-skola där delen 7-9 har cirka 230 elever. Våra skolenheter är belägna i natursköna Själevad - mellan Själevadsfjärden och Veckefjärden, bara 6 km från centrala Örnsköldsvik.

Publiceringsdatum
2025-11-10

Dina arbetsuppgifter
Som socialpedagog på Själevadskolan arbetar du för att skapa en trygg och stödjande skolmiljö där alla elever känner sig sedda och inkluderade genom att förebygga och hantera sociala utmaningar. Du spelar även en viktig roll i det främjande och förebyggande arbetet för att alla elever ska vara i skolan.

I det dagliga arbetet verkar socialpedagogen för att tillsammans med lärare och elevhälsopersonal stärka den social lärmiljön. Du ansvarar även för att genomföra kartläggningar kring frånvaro och utifrån behov planera och genomföra aktiviteter i skolan.

Utöver det direkta arbetet med eleverna kommer dagliga uppgifter vara att samarbeta med vårdnadshavare, skolans lärare, elevhälsoteam och trygghetsteam. Även kontakt med polis, socialtjänst och BUP kan komma att vara aktuellt.

Tillsammans med kommunens alla socialpedagoger ingår också tid i gemensamma aktiviteter i tjänsten, dessa aktiviteter innebär arbete på annan plats än Själevadskolan.

Fokus kommer vara på:

- vara en trygg vuxen på skolan och finnas tillgänglig för eleverna
- finnas till för elever med frånvaroproblematik
- fånga upp tidiga signaler
- kartlägga behov
- se över framtida åtgärder som behövs på enheten



Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitetsutbildning, med socialpedagogisk inriktning, exempelvis socionom eller liknande eller annan utbildning som bedöms relevant för arbetet.

Du är en lugn och stabil person som är bekväm i olika sammanhang. Du är lyhörd, självständig, tar ansvar och är engagerad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.

På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.

Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.

Ersättning
Fast timlön/månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/573".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Örnsköldsviks Kommun (org.nr 212000-2445)

Arbetsplats
Bildningsförvaltningen

Kontakt
David Nygren, rektor
070-1909059

Jobbnummer
9595869

Prenumerera på jobb från Örnsköldsviks kommun

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Örnsköldsviks kommun: