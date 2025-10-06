Socialpedagog till Nybyggeskolan
Västerås kommun / Behandlingsassistentjobb / Västerås Visa alla behandlingsassistentjobb i Västerås
2025-10-06
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Du får vara med och ge våra elever viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och främja hållbar utveckling inför framtiden. Välkommen till oss på Nybyggeskolan!Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som socialpedagog hos oss har du en varierad vardag. Du samarbetar med arbetslagen och skolledningen för att skapa en trygg och bra skolmiljö. Tillsammans med övrig personal stöttar du elever som har svårt att hänga med i skolarbetet, och arbetar med närvarofrämjande åtgärder på individnivå och följer upp frånvaro. Du genomför enskilda elevsamtal med fokus på beteendeförändring samt social utveckling. I din roll som fungerar du som en bro mellan elever, skola, hem och externa resurser för att möjliggöra helhetslösningar för elever i behov. Du kommer även vara en del av skolsociala teamet.
Din kompetens
Vi söker dig som har en yrkesutbildning med inriktning socialpedagog, eller minst 30 högskolepoäng inom beteendevetenskap/pedagogik. Du har goda kunskaper om skollag och socialtjänstlag och erfarenhet av att arbeta med ungdomar på grundskola. Du har även erfarenhet av operativt och elevnära skolsocialt arbete. Kompetens inom samtalsbehandling eller andra aktuella metoder för att hitta vägar till ungas utveckling och förändring ser vi som ett plus.
Din samarbetsförmåga är mycket god och du lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du inspirerar och engagerar eleverna och möter dem utifrån deras individuella förutsättningar.
Vi erbjuder
På Nybyggeskolan får du möjlighet att arbeta i en utvecklande och stimulerande miljö där vi sätter elevens lärande och välmående i fokus. Vi är en skola med sex arbetslag och över 550 elever i årskurs 7-9, både inom grundskolan och den anpassade grundskolan. Vårt arbetssätt präglas av små undervisningsgrupper, vilket ger goda möjligheter till individanpassad undervisning och ett tryggt lärandeklimat där alla elever blir sedda och hörda.
Vi erbjuder en arbetsplats där du kan växa i din roll, med stöd från kompetenta kollegor och skolledning som uppmuntrar initiativtagande och professionell utveckling. Välkommen till en skola där vi tillsammans skapar en trygg, stimulerande och lärorik skolgång för våra elever!
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Nybyggeskolan ingår i Barn- och utbildningsförvaltningen. Läs gärna mer om oss och vår skola på: https://skola.vasteras.se/grundskolor/nybyggeskolan
(https://skola.vasteras.se/grundskolor/nybyggeskolan)
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00557". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Liselott Sjölund liselott.sjolund@vasteras.se 021-39 47 02 Jobbnummer
9541407