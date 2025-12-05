Socialpedagog till Anundsjöskolan
2025-12-05
Välkommen till Anundsjöskolan! Här har vi en nybyggd skola i fina Bredbyn, en bygd med stor gemenskap och framåtanda.
Skolan ligger i hjärtat av Bredbyn ca 40 km från centrala Örnsköldsvik. Skolan präglas av utveckling och arbetsglädje mot elevernas välmående, trygghet och resultat.Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Att vara socialpedagog innebär att du skulle ha ett uppdrag med fokus på elever med problematisk skolfrånvaro, vara en resurs för att göra de främjande åtgärder som vi vet är rätt väg att gå för att bryta isolering.
Socialpedagogen ska finnas som en resurs att göra hembesök, kontakta föräldrar och skriva planer för elever. Kanske hämta, möta upp elever, hitta alternativa umgängessätt (promenader, teamsmöten etc.) samt skapa hållbara scheman för dessa elever.
Fokus kommer vara på:
- vara en trygg vuxen på skolan och finnas tillgänglig för eleverna
- finnas till för elever med frånvaroproblematik
- fånga upp tidiga signaler
- kartlägga behov
- se över framtida åtgärder som behövs på enheten Kvalifikationer
Vi söker dig som är socialpedagog, socionom eller som lägst en 3-årig beteendevetenskaplig högskoleutbildning.
För att bli aktuell för tjänsten är det ett krav på erfarenhet av arbete i skolverksamhet alternativt annan erfarenhet som bedöms likvärdig.
Du är en lugn och stabil person som är bekväm i olika sammanhang. Du är lyhörd, tar ansvar och är engagerad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort, behörighet B är ett krav.
Vid anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
Bildningsförvaltningen Kontakt
Mats Falck, rektor 070-3666521 Jobbnummer
