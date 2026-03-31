2026-03-31
Nyhemsskolan är en icke vinstdrivande friskola som vilar på kristen grund där vi värdesätter kristna värderingar. Skolan startades år 2000 i Varberg. 2006 startades även Förskolan Äpplet som är en del av verksamheten. Vi arbetar alltid med eleverna i centrum och värnar om att sträva efter små undervisningsgrupper. Nyhemsskolan är en verksamhet i tillväxt, unik i sin profil och professionell genom sina kunniga medarbetare. Skolan prioriterar trygghet för barnen och eleverna, vilket är en förutsättning för ett livslångt lärande. Skolan prioriterar även en rimlig arbetsbelastning för sin personal, vilket är en förutsättning för en hållbar arbetsplats. Vår vision lyder: "Att utbilda och forma en generation som är beredd att ta ett samhällsansvar och tillämpa kristna värderingar.
Vi söker en engagerad och empatisk socialpedagog som vill vara med och göra skillnad i elevers vardag!
Som socialpedagog hos oss arbetar du nära elever, lärare och elevhälsa för att skapa de bästa förutsättningarna för varje individs utveckling och välmående. Du blir en viktig del av vårt team där du bidrar med både socialpedagogisk kompetens och ett stort hjärta.
Individuellt stöd
Du ger stöd och vägledning till elever som har sociala eller psykosociala utmaningar. Det kan handla om att hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro, skapa struktur i sina studier eller stärka deras sociala och emotionella förmågor.
Leda gruppaktiviteter
Du planerar och genomför gruppaktiviteter som främjar socialt samspel, trygghet och lärande. Dessa aktiviteter kan vara både fritidsinriktade och mer strukturerade övningar för att träna sociala färdigheter.
Teamarbete och samverkan
I nära samarbete med elevhälsa, lärare och övrig personal bidrar du till en helhetsbild av elevens behov och deltar aktivt i det främjande och förebyggande arbetet på skolan.
Utredningar och planering
Du deltar i behovsutredningar och arbetar med att ta fram individuella handlingsplaner för elever som behöver särskilt stöd i sin sociala eller personliga utveckling.
Om dig
Vi söker dig som:
är lyhörd, tydlig och trygg i din roll
har god förmåga att skapa relationer och bygga förtroende
tar initiativ och arbetar strukturerat
trivs med att arbeta både självständigt och i team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: lizkimberly.reinler@nyhemsskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Nyhemsskolan-Varbergs Kristna Skola, Ekonomisk F
Håstens Torg 7 (visa karta
)
432 30 VARBERG
Nyhemsskolan-Varbergs Kristna Skola Ek Fören Jobbnummer
9831484