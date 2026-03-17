Socialpedagog
Vill du jobba nära människors vardag och samtidigt vara en del av något större - ett mer hållbart och tryggt Piteå? På Strömgårdens öppenvård inom socialpsykiatri och beroende gör du skillnad varje dag för personer som kämpar med psykisk ohälsa, beroende eller samsjuklighet. Det är inte alltid glamoröst, men det är viktigt på riktigt - och ofta väldigt meningsfullt.
Arbetsuppgifter
Du jobbar i öppenvård med att stötta personer att skapa mer stabila, trygga och fungerande liv. Du möter människor där de är, utan prestige, och hjälper dem att hitta nästa möjliga steg framåt - i deras tempo.
I jobbet ingår bland annat att:
• Bygga förtroendefulla relationer och vara ett lugnt, stabilt stöd när livet är rörigt
• Planera, genomföra och följa upp insatser inom socialpsykiatri och beroende
• Arbeta behandlande med fokus på förändring genom evidensbaserade metoder för målgruppen substansberoende
• Stötta i vardagen kring boende, rutiner, sysselsättning, ekonomi och meningsfull fritid
• Samverka med kollegor, socialtjänst, näringsliv, föreningsliv samt hälso- och sjukvård
• Dokumentera insatser strukturerat, rättssäkert och med respekt för individen
Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, nyfiken på människor och kan stå kvar även när det blåser lite extra. Du behöver inte vara "perfekt", men du är redo att ta ansvar - både för andra och för dig själv.
Vi ser att du har:
• Minst 2-3 års erfarenhet av arbete med beroende och psykisk ohälsa
• Eftergymnasial utbildning som socialpedagog, socionom, beteendevetare eller liknande
• Tydlig erfarenhet av behandlingsarbete med målgruppen substansberoende samt god kunskap om MI (motiverande samtal)
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt vana vid dokumentation
• Förmåga att skapa struktur, sätta tydliga gränser och samtidigt behålla värme och respekt
• Personlig mognad, flexibilitet och trygghet i möten med svåra samtal och komplexa situationer
• Utbildning och erfarenhet av att arbeta med evidensbaserade behandlingsmetoder för beroende.
Meriterande:
• Utbildning och erfarenhet av att arbeta med ESL (ett självständigt liv).
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning, heltid
Tillträdesdag, enligt överenskommelse
Arbetstid, Dagtid
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-15
Känns Strömgården som en plats där du både kan bidra och växa? Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev via vårt digitala ansökningssystem. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte för länge om du känner att rollen passar dig.
För samtliga tjänster skall "Blankett för att kontrollera egna uppgifter - Begäran om utdrag från belastningsregistret för enskild person (442.3)" Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten - uppvisas i obrutet kuvert
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Strömgården är Piteå kommuns öppenvård inom socialpsykiatri och beroende. Vi är en kommunal, offentlig verksamhet som finns till för välfärd, hållbar samhällsutveckling och god livskvalitet - inte för vinst. Tillsammans med invånare, föreningsliv och näringsliv utvecklar vi attraktiva, trygga och hållbara samhällen.
Strömgården är under förändring där vi fram till juli 2027 fortsatt kommer erbjuda behandling för beroende för att under tiden ställa om för att arbeta med sysselsättning, boende och en meningsfull fritid för målgruppen inom socialpsykiatri och beroende. Du kommer därför att vara en viktig person i vårat förändringsarbet där du förväntas delta och bidra med kreativa ideér och tänka utanför boxen.
Hos oss får du:
• Ett tajt team där samarbete, humor och omtanke om varandra är vardag (fika är ungefär en egen sportgren)
• En inkluderande kultur där trygghet, delaktighet, servicekänsla och kvalitet är våra ledstjärnor
• En arbetsmiljö där kommunikation, tillit och stöd är lika självklart som att fråga "hur är läget?"
• Tydligt ledarskap, handledning och goda möjligheter att växa i din yrkesroll
Vi vill att du ska ha ett hållbart arbetsliv - både på jobbet och efter jobbet. Här får du bidra till långsiktig samhällsnytta med villkor som håller över tid.
Vi erbjuder:
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid och flexibla arbetstider inom ramen för tjänsten
• Möjlighet till distansarbete och flexibla upplägg i dialog med arbetslaget och verksamhetens behov
• Trygga villkor i offentlig sektor med kollektivavtal och tydlighet genom offentlighetsprincipen
• Individuellt anpassad introduktion upp till 2 veckor och möjlighet att driva utvecklingsarbete
• Friskvårdsbidrag
• Stöd för dig som flyttar till Piteå, till exempel kring bostad, skola och fritid
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för piteborna https://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. https://www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
http://www.pitea.se
Piteå Kommun Kontakt
Vision
Michaela Gebing Michaela.Gebing@pitea.se 0911-69 65 56
