Vågen HVB är ett boende för unga med sexuella beteendeproblem i åldern 14-18 år. Hos oss finns det 6 platser.
Balansgruppen arbetar med ungdomar som har sexuella beteendeproblem och/eller trauma. Vi värdesätter arbetet i vardagen som en av de största insatserna som ungdomarna kan få under en placering. Behandling ska bedrivas 24 timmar om dygnet.
Du kommer arbeta på boendet med att hjälpa ungdomarna att utveckla och använda nya färdigheter för att kunna klara av ett liv utanför boendet. I arbetet ingår att skydda ungdomarna så att de kan känna sig trygga samt motivera dem att använda sig av de färdigheter de tillägnar sig i samtalsterapi och grupper.
Vi är måna om att upprätthålla en hemlik trygg miljö för våra ungdomar och vi har en hög behandlingsintensitet, vilket innebär att du är tillsammans med ungdomarna i stort sett hela din arbetstid.
Du gillar att arbeta och vara med ungdomar. Du har ett stabilt humör och en egen vilja att utveckla dina färdigheter för att göra ett bra arbete tillsammans med teamet och ungdomarna. Egen drivkraft är viktigt eftersom bedömningar och beslut måste tas omgående. Uppfinningsrikedom och kreativitet är givna egenskaper hos dig liksom förmåga att motivera och inspirera.
Lämplig bakgrund är Socionom, socialpedagog, fritidspedagog, förskolelärare eller annan behandlings pedagogisk utbildning. Utbildning i DBT, KBT, TBA, TMO samt tidigare arbete med ungdomar som har neuropsykiatriska funktionshinder och eller sexuella beteende problem är meriterande.
Personlig lämplighet prövas.
Tjänsten är 83%. Arbete är förlagt dagtid, kväll, bakjour och helg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Per mejl
E-post: ledigtjobb@balansgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Socialpedagog". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Balansgruppen Gringelstad AB
(org.nr 559351-5603), http://www.balansgruppen.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9517219