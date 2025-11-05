Socialpedagog 100%
2025-11-05
, Köping
, Arboga
, Hallstahammar
, Eskilstuna
Då en av våra behandlare ska vidare på nya äventyr söker vi nu en ny lagspelare till vårt fantastiska team av medarbetare.
I tjänsten som socialpedagog/behandlare kommer du utöver de vardagliga sysslorna ansvara för behandlingsinsatser, dokumentation och uppföljning. Detta gör du i samråd med kollegor och ledning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Du kommer att arbeta på ett 4-veckors rullande schema. Arbetspassen är fördelade över veckans alla dagar, såväl kväll- som helg- och nattpass ingår i det ordinarie schemat.
Tillträde 20251201 eller efter överenskommelse.
Cirrusgården är ett boende för pojkar 14-19 år som av olika anledningar behöver extra stöttning i vardagen. Vår främsta styrka är ungdomar med diagnoser inom NPF, ungdomar där hemförhållanden inte fungerar längre och ungdomar som inte har en fungerande skolgång.
Målgruppen kan vara utagerande såväl fysiskt som verbalt, Vi arbetar inte med ungdomar som har problematik med droger och/eller kriminellt beteende.
Vår verksamhet är bemannad dygnet runt, året runt. Sovande jour tillämpas.
Vi söker dig som har kunskap och/eller erfarenhet av ungdomar med NPF, sociala svårigheter, utsatthet eller psykisk ohälsa. Du har ett genuint intresse för människor. En viktig del av arbetet är att motivera och stötta ungdomarna till en fungerande sysselsättning.
För att trivas i denna roll tror vi att man tycker om att samarbeta med andra samtidigt som man kan ta ansvar och planera sin egen behandlingsinsats, förstår att dokumentation är viktigt och är duktig på att uttrycka sig i såväl tal som skrift. Vi ser gärna att du har MI och rePULSE på din meritlista.
Vi tror att du är en trygg, stabil och tålmodig vuxen som gillar att arbeta tillsammans med andra. Du är duktig på att bygga relationer och ser det som en självklarhet att respektera såväl ungdomar som kollegor. Du har inga problem att följa instruktioner och klarar av att sätta gränser och hålla fast vid beslut. Vi arbetar miljöterapeutiskt och med lågaffektivt bemötande.
På Cirrusgården arbetar vi med en form av medlevarskap, det innebär att vi som arbetar här bor ihop med ungdomarna och gör alla i ett hem förekommande sysslor.
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning men beaktar alltid verksamhetens behov i första hand.
Vi ser gärna manliga sökande till denna tjänst.
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Vi tar bara emot ansökningar via vår egen e-post: jobba@cirrusgarden.se
E-post: jobba@cirrusgarden.se Arbetsgivarens referens
(org.nr 559014-9091)
Sörby 121 (visa karta
)
731 97 KÖPING Körkort
9590930