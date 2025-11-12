SO-lärare till introduktionsprogrammet i Nordanstig
2025-11-12
Introduktionsprogrammet Nordanstigs GY erbjuder två program: individuellt alternativ och språkintroduktion för de elever som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behöriga till ett gymnasieprogram.
Undervisningen anpassas efter elevernas individuella behov och förutsättningar, med fokus på att stärka deras kunskaper och rusta dem inför vidare studier eller arbete. Skolan ligger i Bergsjö och som lärare hos oss på IM har du ett nära samarbete med kollegorna i ditt arbetslag, vårt elevhälsoteam samt med Bergsjö skola.
Ditt uppdrag
Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av din undervisning samt för bedömning av dina elevers kunskap och deltar i ämnesövergripande samarbeten och skolutvecklingsarbete. Som medarbetare är du flexibel och självgående, trivs att arbeta i team med övriga kollegor.Kvalifikationer
Vi söker nu dig som:
- är legitimerad lärare i SO för grundskolans årskurs 4-9 eller gymnasieskolan,
- har ett coachande förhållningssätt och är bra på att skapa goda relationer med dem du möter i din yrkesroll
- har förmåga att se alla elever och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar
- har erfarenhet av arbete med elever som har särskilda behov är meriterande Övrig information
Inför eventuell intervju, ta med ett aktuellt belastningsregister. Vi erbjuder våra medarbetar 2 000 kr/år i friskvårdsbidrag och eftersträvar en jämn könsfördelning i våra verksamheter. Urval och intervjuer kan ske löpande.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
