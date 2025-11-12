Snöskottning i Halmstad med omnejd

Logent AB / Trädgårdsanläggarjobb / Halmstad
2025-11-12


Om tjänsten: Vi söker nu snöskottare för vintersäsongen 2024 - 2025. Snöskottningen sker manuellt och vid behov, det vill säga att arbetet sker vid varierande arbetstider samt i varierande omfång. Arbetet består av att skotta snö utefter behov samt halkbekämpning. Vid arbete med snöskottning är du i beredskap, vilket innebär att du ska kunna hoppa in vid kort varsel och vid behov, det vill säga när snön faller och det behövs snöskottning.
Din profil: För att vara aktuell för tjänsten som snöskottare ska du vara flexibel då arbetet kan ske både under veckodagar som helg samt under olika tider på dygnet. Du ska därför vara tillgänglig att snabbt kunna hoppa in och arbeta vid behov. När det snöar, då ringer vi dig helt enkelt. Att ha god fysik är en förutsättning då arbetet kan vara fysiskt krävande. Arbetet sker utomhus och du ska därför kunna arbeta utomhus i många timmar.
Viktiga egenskaper är att du är positiv och engagerad, och därtill inte har några svårigheter med att hoppa in med kort varsel.
Övriga egenskaper som är viktiga är att du är flexibel och noggrann då arbetet ska slutföras med bra resultat. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inte ett krav. Körkort och tillgång till bil ser vi som högt meriterande. Du som söker ska ha goda kunskaper i svenska. Om ansökan:
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Logent AB (org.nr 556634-4429), http://www.logent.se

Arbetsplats
Logent

Jobbnummer
9602005

