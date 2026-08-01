Snöläggare
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Servicepersonaljobb / Sandviken Visa alla servicepersonaljobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Som snöläggare i Kungsberget arbetar du med att framställa snö i alla våra nedfarter. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att flytta kanoner och slangar, samt övervakning av snöläggningen genom temperatur och vindförhållanden. Du ska tycka om att arbeta utomhus i alla väderförhållanden och du bör ha god fysik då arbetet är fysiskt krävande.
I tjänsten ingår en del skoterkörning, och om du inte har skoterkort sedan tidigare går det att ordna på plats. Arbetet sker i skift och man arbetar parvis.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Du har ett tekniskt kunnande och intresse. Att ta egna initiativ är något som kommer naturligt för dig och du gillar att arbeta självständigt. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du ska vara bekväm med svenska språket, både i tal och skrift.
Körkort och tillgång till bil.
Meriterande
Erfarenhet av att köra snöskoter och förarbevis för skoter.
Ansök
Detta är en säsongsanställning som startar i oktober/november och slutar när snöproduktionen är klar. Kungsberget samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Thony, thony.skogsberg@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7917547-2126663". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017826