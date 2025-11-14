Snickare-Stockholm
2025-11-14
WeStaff Sweden i samarbete med DAAN AB- Fastighetsutveckling & Renovering rekryterar personal.
WeStaff hanterar hela rekryteringsprocessen för en direkt anställning hos DAAN AB.
Vi tillsätter tjänsterna löpande, så sök ditt nya jobb genom WeStaff redan idag!
Om Jobben: Vi söker Snickare med yrkesbevis och erfarenhet. som trivs med varierade och utmanande projekt inom varierande miljöer. Du en av de som arbetar närmast kunden och kommer att ingå i ett team med kompetenta och engagerade kollegor, där du erbjuds ett omväxlande och intressant arbete.
Arbetet sker dagtid mån-fre.
Om du är självgående och samtidigt gillar att samarbeta i team, så kan detta vara rollen för dig!
I denna tjänst krävs det att du har:
• Utbildning inom bygg och anläggning eller likvärdig erfarenhet.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska - tal och skrift.
• Dokumenterad erfarenhet.
Vi ser dig som söker är:
• Ansvarstagande, noggrann och har lätt för att ta instruktioner.
• Servicetänkande och kommunikativ.
• Pålitlig och seriös i din yrkesroll samt behärskar och förstår vikten av att arbeta tillsammans med kollegor i olika arbetsmiljöer.
Vi erbjuder alltid:
• Bra lön och villkor.
• Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning).
• Friskvård.
• Arbetstider: måndag-fredag dagtid.
WeStaff Sweden är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi är hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
WeStaff sköter rekryteringsprocessen i samarbete med DAAN AB.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kundskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen.
Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och med ett personligt engagemang så gör vi skillnad på arbetsmarknaden i Sverige. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319) Arbetsplats
WeStaff Sweden Kontakt
Team WeStaff Sweden info@westaff.se Jobbnummer
9606463