Snickare till Stockholm
Vi söker träarbetare med minst 5 års erfarenhet för framtida uppdrag hos våra kunder i Stockholm med omnejd.
Företaget har kollektivavtal, med det menas:
• Betalda semester.
• Alla försäkringar.
• Reseersättning/Milersättning
• 40 timmars arbetsvecka.
• Vid traktamente jobb står företaget för boende och betalar traktamente tillägg.
• Börjar med provanställning, funkar det bra så får man tillsvidareanställning efter 6-månaders provperiod.
• Timlön eller prestationslön.
Intresserad? Skicka gärna din CV eller svaret på följande frågor:
1. Namn/kontaktuppgifter.
2. Hur många år erfarenhet har du inom yrket?
3. Var kommer erfarenhet ifrån? (skriv gärna vilka företag du var anställd på och hur länge du har arbetat.)
Skicka dina svar till jobb@expanderamera.se
Vänta på återkoppling.
P.S. Har du några frågor så ring oss på 08-530 343 78.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB
(org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
114 28 STOCKHOLM
