Snickare / takläggare
2026-03-29
Svenska Byggruppen är ett växande takföretag som har hjälpt villaägare i Västsverige och södra Sverige med över 1 000 utförda takbyten. Vi erbjuder våra kunder upp till 30 års garanti och brinner för att leverera hantverk av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-03-29Dina arbetsuppgifter
Ny- och omläggning av tegel-, betong- och plåttak på småhus och kommersiella fastigheter.
Förberedande rivning, läktning, underlagspapp, taksäkerhet och beslag.
Installation av takfönster samt förberedelser för solcellsmontage.
Daglig egenkontroll
Kundkontakt på plats tillsammans med projektledare
Även andra arbetsuppgifter förekommer såsom fönstermontage, byte av fasad och altanbygge.Kvalifikationer
Du bör ha B-körkort och du bör ha erfarenhet från takläggning samt goda kunskaper i svenska eller engelska.
Det är ett plus med:
Heta Arbeten-certifikat
Yrkesbevis eller motsvarande dokumenterad kompetens.
Utbildning inom fallskydd.
Erfarenhet av plåt- eller solcellsarbetenDina personliga egenskaper
Du är noggrann, säkerhetsmedveten och gillar att samarbeta. Att lämna ett resultat du kan vara stolt över driver dig - vi "får en kick av att göra ett bra jobb för andra"!
Vi erbjuder
Heltidsanställning, tillsvidare (6 mån provanställning)
Lön enligt avtal
Servicebil, verktyg och komplett skyddsutrustning
Löpande utbildningar och karriärvägar mot ledande montör/arbetsledare
Ett familjärt team med tydligt kundfokus
Anställningsvillkor
Arbetstid: Dagtid, heltid
Placering: Uddevalla med resor inom Västra Götaland
Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse
Så ansöker du
Skicka CV eller LinkedIn-profil senast 29 april 2026
E-postadress: jobba@svenskabyggruppen.se
Telefon: 0522-589010
Cristofer Stjernqvist 0708636481
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: jobba@svenskabyggruppen.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Byggruppen AB
(org.nr 559088-9209)
Kopperöd 231 (visa karta
)
451 93 UDDEVALLA
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9825725