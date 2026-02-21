Snickare
2026-02-21
Är du en erfaren snickare som gillar varierande arbetsdagar och vill arbeta i ett mindre, familjärt företag? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-21Om företaget
Vi är ett mindre byggföretag och markföretag med bred kompetens och stor yrkesstolthet. Vi har jobb runt Uppsala, Norrtälje och Stockholm. Vi arbetar med allt från renoveringar och ombyggnationer till mindre nyproduktioner och specialanpassade lösningar. Våra uppdrag är varierande och vi värdesätter kvalitet, noggrannhet och god kundkontakt.Om tjänsten
Som snickare hos oss kommer du att arbeta med:
Renoveringar av kök och badrum
Tillbyggnader och ombyggnationer
Altaner och uteprojekt
Invändiga snickeriarbeten
Mindre nyproduktioner
Arbetet sker både självständigt och i team beroende på projektets omfattning.
Vi söker dig som:
Har yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet
Är självgående och ansvarstagande
Har B-körkort
Talar svenska
Är lösningsorienterad och har god känsla för kvalitet
Meriterande:
Erfarenhet av plattsättning eller andra kompletterande hantverkskunskaper
Vana att ha kundkontakt
Vi erbjuder:
Varierande arbetsuppgifter
Trevlig och familjär arbetsmiljö
Kollektivavtal eller marknadsmässig lön
Möjlighet till utveckling
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till staffan@3bas.se
Vi intervjuar löpande - välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: staffan@3bas.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 3Bas AB
(org.nr 556856-2457) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9756153