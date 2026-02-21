Snickare

3BAS AB / Snickarjobb / Vallentuna
2026-02-21


Är du en erfaren snickare som gillar varierande arbetsdagar och vill arbeta i ett mindre, familjärt företag? Då kan du vara den vi söker!

2026-02-21

Om företaget
Vi är ett mindre byggföretag och markföretag med bred kompetens och stor yrkesstolthet. Vi har jobb runt Uppsala, Norrtälje och Stockholm. Vi arbetar med allt från renoveringar och ombyggnationer till mindre nyproduktioner och specialanpassade lösningar. Våra uppdrag är varierande och vi värdesätter kvalitet, noggrannhet och god kundkontakt.

Om tjänsten
Som snickare hos oss kommer du att arbeta med:
Renoveringar av kök och badrum

Tillbyggnader och ombyggnationer

Altaner och uteprojekt

Invändiga snickeriarbeten

Mindre nyproduktioner

Arbetet sker både självständigt och i team beroende på projektets omfattning.
Vi söker dig som:
Har yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet

Är självgående och ansvarstagande

Har B-körkort

Talar svenska

Är lösningsorienterad och har god känsla för kvalitet

Meriterande:
Erfarenhet av plattsättning eller andra kompletterande hantverkskunskaper

Vana att ha kundkontakt

Vi erbjuder:
Varierande arbetsuppgifter

Trevlig och familjär arbetsmiljö

Kollektivavtal eller marknadsmässig lön

Möjlighet till utveckling

Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till staffan@3bas.se
Vi intervjuar löpande - välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: staffan@3bas.se

Detta är ett heltidsjobb.

3Bas AB (org.nr 556856-2457)

För detta jobb krävs körkort.

9756153

