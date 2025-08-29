Snickare
Vi söker nu en erfaren snickare till en av våra kunder i Ronneby.
Vi söker dig som vill arbeta brett inom bygg för privatpersoner. Arbetet kommer innebära allt från trädgårdsbyggnationer som altaner, murar och staket, till lägenhetsrenoveringar, attefallshus, badrum och takbyten. Arbetet är omväxlande och kräver att du är självgående, noggrann och har ett öga för kvalitet.
Du bör ha flera års erfarenhet från byggbranschen och trivs med att ta ansvar för egna projekt. Som person är du pålitlig, flexibel och van vid att arbeta i direkt kontakt med kund.
Start: Omgående/ enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid 07:00 - 16:00ProfilKvalifikationer
• Flera års erfarenhet inom byggbranschen
• Vana av att köra hjullastare
• B-körkort
• Vana vid ha kundrelationer
• Meriterande om du har hjullastarkort
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
