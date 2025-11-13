Smed sökes omgående
Prowork Göteborg AB / Smedsjobb / Göteborg Visa alla smedsjobb i Göteborg
2025-11-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett familjärt företag med god laganda?
Arbetsuppgifter:Företaget arbetar med grundläggning samt specialprojekt inom grundläggning. Din arbetsuppgift blir i huvudsak grundläggningssmide men du kan komma att vara behjälplig på flera områden inom grundläggningsentreprenader.Arbetet varierar mellan byggarbetsplatser.
Kvalifikationer:Vi söker dig som är yrkesarbetare och har erfarenhet från svetsning. Licenser är ett krav och du ska ha erfarenhet av både skärning och svetsning med gas.Erfarenhet av plasmaskärning är meriterande
Erfarenhet av elektrodsvetsning är meriterande
Erfarenhet av grundläggningsarbete är meriterande
Som person skall du vara du noggrann, strukturerad och har en god samarbetsförmåga.
Vi ser även att du är självgående, ansvarstagande och inte rädd att hugga i där det behövs
Är framåt, prestigelös, och en problemlösare som tar egna initiativ.
Kunskaper i svenska i både tal och skrift eller god engelska
B-körkort ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Göteborg Kontakt
Ebba Käll ebba.kall@prowork.se Jobbnummer
9604226